Agenti di commercio, firmato il nuovo accordo economico: se ne parla in un Meeting in città

Grosseto. Un passo decisivo per il futuro degli agenti di commercio: è stato finalmente firmato ieri il nuovo accordo economico collettivo, uno strumento atteso da anni che ridefinisce in modo concreto e attuale i diritti e le tutele della categoria. Dopo un lungo e complesso percorso di trattativa, condotto da agenti Fnaarc insieme alle principali organizzazioni del settore, l’accordo segna un importante cambio di passo nelle relazioni tra agenti e mandanti, aggiornando le regole del lavoro a un contesto commerciale in rapida trasformazione.

È un’intesa che riconosce il valore del lavoro svolto sul campo, chiarisce i diritti provvigionali anche sulle vendite online, e apre finalmente alla tutela previdenziale per agenti organizzati in forma societaria, che fino a oggi restavano esclusi da alcune garanzie fondamentali. Non è solo un aggiornamento normativo, ma una risposta concreta a esigenze che da troppo tempo attendevano ascolto.

“È stata raggiunta un’importantissima tappa per tutta la categoria – afferma Gabriella Orlando, direttore di Confcommercio Grosseto e segretario provinciale Fnaarc –, un risultato conquistato anche grazie al pressante lavoro della Fnaarc, che va a far acquisire agli agenti nuovi e significativi diritti, soprattutto sul fronte dei trattamenti economici. Anche per illustrare nel dettaglio tutte queste novità, ci sarà un appuntamento da non mancare, a Grosseto, venerdì prossimo, 6 giugno”.

Il Meeting

Per approfondire i contenuti del nuovo accordo e capirne le ricadute pratiche, la Fnaarc Confcommercio Grosseto organizza un incontro ad ingresso gratuito, rivolto a tutti gli agenti – associati e non – venerdì 6 giugno alle 18.30, a Casa Fiorini, in via Cina.

Il “Meeting per agenti e rappresentanti di commercio” sarà un momento di aggiornamento e confronto in un contesto informale, con la formula dell’apericena, pensata per facilitare il dialogo tra colleghi e con i rappresentanti dell’associazione.

“Il nuovo accordo economico collettivo contiene elementi che incidono direttamente sulla vita professionale di ciascun agente – continua Orlando – e questo appuntamento sarà fondamentale per conoscere a fondo questi cambiamenti, oltre che per discutere insieme delle imminenti elezioni Enasarco e di altri temi caldi per la categoria”.

L’incontro offrirà anche spazio per raccogliere dubbi, confrontarsi con i referenti Fnaarc e far emergere le esigenze reali della categoria.

“È fondamentale partecipare – sottolinea Valter Bruni, presidente provinciale di Fnaarc Grosseto– perché stiamo attraversando una fase di trasformazione e il nuovo accordo è uno strumento da conoscere a fondo per poterlo usare a proprio vantaggio. Questo è un momento per rafforzare la nostra comunità professionale, e ogni agente che sceglie di esserci contribuisce a costruire una categoria più consapevole e più forte”.

Per partecipare è necessario prenotarsi telefonando al numero 0564.470111, scrivendo a info@confcommerciogrosseto.it, oppure compilando il form online all’indirizzo: https://forms.gle/xC1eapp7eakR5Rej9