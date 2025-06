50 anni del Parco della Maremma, Simiani: “Scelta lungimirante e svolta per il territorio”

Grosseto. “L’evento odierno non premia soltanto una realtà consolidata, ma una una intuizione straordinaria che si è rivelata coraggiosa e profondamente lungimirante e che ha saputo trasformare la tutela della natura in un’opportunità concreta per il territorio”: è quanto dichiara il capogruppo Pd in Commissione Ambiente di Montecitorio Marco Simiani intervenuto all’evento svolto oggi, giovedì 5 giugno, ad Alberese per celebrare il 50esimo anniversario del Parco della Maremma.

“All’epoca non fu infatti una decisione facile: c’era diffidenza, paura di perdere spazi e libertà. Oggi, a distanza di 50 anni, possiamo dire che è risultata vincente: ha portato lavoro, cultura, turismo sostenibile e, soprattutto, una nuova consapevolezza ambientale. Non solo ha protetto paesaggi unici, ma ha anche migliorato la qualità della vita nella nostra città e nella nostra regione”: conclude Marco Simiani.