Sport, solidarietà e arte: un weekend ricco di eventi in paese

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Tanto sport e arte nel fine settimana a Castiglione della Pescaia.

Dal 5 all’8 giugno, sul campo di Casamora, si terranno le finali dei Campionati italiani Under 15 di hockey su pista. Un appuntamento importante per l’Hc Castiglione, che premia l’impegno e il talento dei suoi giovani atleti. Le quattro giornate di partite potranno essere seguite anche in streaming sul canale YouTube di Hc Castiglione.

Dal 6 all’8 giugno gli appassionati di vela potranno seguire il Campionato italiano Finn, organizzato dal Club velico Castiglione della Pescaia.

Per tutto il mese di giugno continuano nel fine settimana le visite guidate al giardino Viaggio di Ritorno, il parco di arte contemporanea firmato dall’artista Rodolfo Lacquaniti. L’appuntamento è sabato alle 17 e domenica alle 11.

Sabato 7 giugno, alle 18.30, in piazzale Maristella, “Moda e danza al tramonto”, una serata esclusiva di beneficenza organizzata dal Leo Club, con sfilata di moda al tramonto accompagnata da esibizioni di tango della scuola Odissea 2001 e dalle coreografie di danza dell’Accademia dei Piccoli. Sarà presente anche Mister Italia, Jacopo Sabinos, per una serata all’insegna di eleganza, ritmo e paesaggi mozzafiato.

Da sabato l’Art Gallery dell’Hotel Lucerna ospita le opere di Luigi Marzo. La sua è una ricerca continua sull’essere: l’arte non come imitazione del mondo, ma come anticipazione di ciò che può diventare. Le sue figure fantastiche e le forme astratte esplorano la dimensione profonda dell’esistenza, dove ogni colore ha la stessa forza espressiva di una nota musicale. Il vernissage della mostra è alle 19.

Domenica 8 giugno, in piazzale Maristella, l’associazione “Mattoallaprossima” propone il primo appuntamento scacchistico della stagione. Dalle 20.30 alle 23.30 tutti potranno cimentarsi in appassionanti sfide di gioco libero.