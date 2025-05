Festa della Repubblica: il Prefetto consegna le onorificenze, tutti i premiati

Grosseto. Lunedì 2 giugno, a partire dalle 9.30, presso il Parco della Rimembranza e a seguire, dalle 10.30, presso piazza Fratelli Rosselli, si svolgerà la cerimonia celebrativa del 79° anniversario della fondazione della Repubblica italiana, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose della provincia.

Tutta la comunità è invitata a partecipare.

Il programma

Di seguito il programma dettagliato della giornata.

Alle 9.30, presso il Parco della Rimembranza, verrà deposta una corona di alloro al monumento ai Caduti.

Alle 10.30, avrà luogo la cerimonia dell’alzabandiera, con schieramento del reparto interforze, nel corso della quale sarà data lettura del messaggio del Presidente della Repubblica.

Le onorificenze

Successivamente, sempre in piazza Fratelli Rosselli, si terrà la consegna delle onorificenze al merito della Repubblica italiana – Omri, conferite dal Capo dello Stato a coloro che si sono distinti per aver acquisito benemerenze nella propria vita lavorativa, in attività svolte a fini sociali e umanitari o per i lodevoli servizi svolti nelle carriere civili e militari.

Di seguito l’elenco degli 11 insigniti:

Cavalieri

Luogotenente MICHELE AZZI

Ispettore della Guardia di Finanza, in servizio quale Capo sezione del Nucleo di Polizia economico finanziaria presso il Comando provinciale della Guardia di Finanza di Grosseto.

Tenente Colonnello Vincenzo Conetta

Ufficiale della Guardia di Finanza in servizio quale Comandante del Reparto Comando del Quartier generale della Guardia di Finanza di Roma, già Comandante del Nucleo di Polizia economico finanziaria di Grosseto.

Ingegner Pasquale Crispino

Funzionario tecnico, in servizio presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Grosseto.

Colonnello Roberto Forlani

Ufficiale dell’Esercito italiano, Comandante del Reggimento Allievi dell’Accademia militare di Modena, già Comandante del Reggimento “Savoia Cavalleria” di Grosseto.

Dottor Federico Guidoni

Presidente e amministratore delegato del Gruppo Korian Italia.

Generale di Brigata aerea Filippo Monti

Ufficiale dell’Aeronautica Militare, in servizio quale vice Capo del 4° Reparto di Stato maggiore dell’Aeronautica e Capo del 2° Ufficio programmi mezzi pilotati, sistemi ed armamento aereo. Già Comandante del presidio militare di Grosseto e Comandante del IV Stormo Caccia intercettori “Duca d’Aosta” di Grosseto.

Dottoressa Lucia Napolitano

Funzionario del Ministero dell’Interno in servizio presso la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Grosseto.

Signora Valeria Piccini

Chef con 2 stelle Michelin confermate dal 1999, presso il ristorante “Caino” di Montemerano, nel comune di Manciano.

Maresciallo Maggiore Alberto Piccirillli

Sottufficiale dell’Arma dei Carabinieri, in servizio con l’incarico di Comandante della Stazione dell’Arma dei Carabinieri di Porto Santo Stefano, a Monte Argentario.

Ufficiali

Tenente Colonnello Giorgio Piscioneri

Ufficiale dell’Arma dei Carabinieri con l’incarico di Ufficiale Addetto al Comando provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Grosseto.

Commendatori

Sorella Franca Caporali

Infermiera volontaria in servizio dal 1959 presso il Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana. Già insignita nell’anno 2023 della medaglia “Florence Nightingale”, la più alta onorificenza internazionale che un infermiere possa avere.

Le modifiche al traffico

In occasione delle celebrazioni, la viabilità subirà le seguenti modifiche, a tutela della sicurezza della circolazione e a salvaguardia della pubblica incolumità:

dalle 7.00 del 2 giugno fino alle 13.00 del 2 giugno, è istituito il divieto di transito e della sosta con rimozione forzata a tutti i veicoli, ad eccezione dei mezzi autorizzati dalla Prefettura in Grosseto nella piazza Rosselli, con la soppressione temporanea degli stalli di sosta ivi posti;

dalle 7.00 del 2 giugno fino alle 13.00 del 2 giugno, è istituito il divieto di transito a Grosseto rispettivamente nella via Fallaci, corsia con direzione da via Porciatti a piazza Rosselli, nella via Oberdan, nel tratto compreso tra via Buozzi e piazza Rosselli, nella via Matteotti, nel tratto compreso tra via Rattazzi e piazza Rosselli;

dalle 6.00 del 2 giugno fino alle 15.00 del 2 giugno, è istituito divieto di sosta con la rimozione forzata a tutti i veicoli, eccetto i mezzi autorizzati dalla Prefettura, a Grosseto in via Roma, lato sinistro rispetto alla direzione consentita, nel tratto compreso tra piazza Rosselli e via Damiano Chiesa (escluso lo stallo di sosta riservato ai veicoli a servizio di persona con impedite o limitate capacità motorie ivi posto), con la soppressione temporanea degli stalli di sosta riservati ai ciclomotori e motocicli ivi posti;