Verso il referendum: aperture straordinarie dell’ufficio elettorale e dell’ufficio anagrafe

Grosseto. Domenica 8 e lunedì 9 giugno si terranno i referendum abrogativi.

I seggi elettorali saranno aperti:

domenica 8 giugno, dalle 7 alle 23;

lunedì 9 giugno, dalle 7 alle 15.

Il Comune di Grosseto. invita la cittadinanza a verificare per tempo il possesso della tessera elettorale, documento necessario per esercitare il diritto di voto.

Per agevolare il rilascio dei duplicati delle tessere elettorali, l’ufficio elettorale in via Colombo 5 osserverà i seguenti orari di apertura straordinaria:

martedì 3 e giovedì 5 giugno, dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00;

mercoledì 4 giugno, dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00;

venerdì 6 e sabato 7 giugno, orario continuato dalle 9.00 alle 18.00;

domenica 8 giugno, orario continuato dalle 7.00 alle 23.00;

lunedì 9 giugno, orario continuato dalle 7.00 alle 15.00.

Per il solo rilascio delle carte di identità elettroniche ai fini del voto, riservato ai maggiorenni completamente privi di documenti, l’ufficio anagrafe, in via Colombo 5, sarà aperto:

sabato 7 giugno, orario continuato dalle 9.00 alle 18.00;

domenica 8 giugno, orario continuato dalle 7.00 alle 23.00;

lunedì 9 giugno, orario continuato dalle 7.00 alle 15.00.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare direttamente gli uffici interessati.