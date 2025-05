“Sull’avvenire di Porto Santo Stefano”: in Municipio la presentazione del libro di Carlo Scarabelli

Monte Argentario (Grosseto). Venerdì 30 maggio, alle 19.00, sarà presentato, nella sala consiliare del palazzo municipale di Monte Argentario, la copia anastatica del libro “Sull’avvenire di Porto Santo Stefano” dell’avvocato Carlo Scarabelli, a cura di Gualtiero Della Monaca e Manuele Carlo Riccardi.

Carlo Scarabelli è considerato come il fautore del turismo all’Argentario: nato a Santa Maria della Versa nel 1838, ha vissuto la sua vita tra l’Argentario e l’Oltrepò Pavese. Porto Santo Stefano per l’avvocato non divenne solo il suo buon ritiro, ma lo vide protagonista attivo del contesto cittadino tra la fine dell’800 e gli inizi del ‘900 con iniziative e attività pubbliche finalizzate allo sviluppo turistico del Promontorio, a tal punto che fu insignito della cittadinanza onoraria nel 1882.

In ottica di rebranding e di nuovi approcci alla promozione del territorio la ristampa della copia anastatica della conferenza pubblica, tenuta dall’avvocato Scarabelli nel 1878 dove esortava la cittadinanza ad uno sviluppo turistico, è una memoria storica a testimonianza della nascita del carattere distintivo del territorio.

Apriranno la conferenza i saluti istituzionali dei sindaci di Monte Argentario, Arturo Cerulli, e del Comune di Santa Maria della Versa, Anna Zucconi. Seguiranno gli interventi tematici dei rispettivi assessori al turismo dei due Comuni, Chiara Orsini e Manuele Carlo Riccardi. Per poi proseguire con l’intervento di Gualtiero Della Monaca, che focalizzerà l’attenzione sulla figura di Scarabelli e l’apporto turistico che ha dato all’Argentario, concluderà la conferenza l’intervento della scultrice Lea Monetti, la quale presenterà una sua opera la quale getta le basi e offre qualche anticipazione di un importante progetto attualmente in cantiere.

Con questa importante iniziativa, in sinergia tra le due amministrazioni, continuano e si intensificano i rapporti culturali iniziati già da qualche anno tra il Centro studi Don Pietro Fanciulli e la cittadina dell’Oltrepò pavese, Santa Maria della Versa.