Tari, Scarlino Futura: “Aumenti, poche rate e cittadini in difficoltà”

Scarlino (Grosseto). “C’è un crescente malcontento tra i cittadini di Scarlino dopo l’arrivo della prima rata della Tari 2025″.

A dichiararlo, in un comunicato, è Scarlino Futura, gruppo di opposizione nel Consiglio comunale.

“Le bollette hanno presentato importi più alti rispetto agli anni passati e a suscitare ulteriore sconcerto è la decisione dell’amministrazione Travison di non alleggerire la quota a carico dei cittadini, nonostante una chiusura di bilancio in attivo – continua la nota -. La situazione si complica ulteriormente per la modalità di pagamento: la tassa deve essere saldata in sole due rate, acconto e saldo, senza alcuna possibilità di dilazione preventiva da parte del Comune. Un’impostazione che ha messo in difficoltà numerose famiglie e attività locali, alle prese con importi che in alcuni casi superano i 300 euro”.

“Ci dicono alcuni cittadini che, fortunatamente, è possibile contattare il numero verde riportato sulla fattura per ottenere una rateizzazione personalizzata. In genere, nel giro di poche ore, i nuovi bollettini con scadenze dilazionate vengono inviati via email – sottolinea il comunicato -. Per cifre superiori ai 300 euro, si può arrivare fino a quattro rate. Una soluzione utile, ma che resta poco comunicata e affidata all’iniziativa individuale del contribuente. Alla luce di ciò, sorge spontanea una domanda che il gruppo di opposizione Scarlino Futura ha già sollevato in più occasioni: perché il Comune non si fa promotore di questa possibilità, rendendola automatica e più visibile, invece di lasciare i cittadini soli ad affrontare procedure e richieste?”.

“E ancora: perché, con una situazione di bilancio fortemente in attivo, l’amministrazione ha deciso di non ridurre la propria quota di compartecipazione, scaricando l’aumento direttamente sulle famiglie? In un momento economico già difficile, segnato da inflazione e rincari generalizzati, questi interrogativi meritano risposte chiare – termina la nota -. I cittadini di Scarlino, oggi più che mai, chiedono attenzione, trasparenza e scelte politiche più vicine alle esigenze reali del territorio”.