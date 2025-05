“I luoghi del tempo”: Franco Cardini, Ars Regia e Fabiola Favilli protagonisti del secondo appuntamento

Colline Metallifere (Grosseto). Prosegue il programma della quindicesima edizione de “I luoghi del tempo” con un secondo appuntamento all’insegna della storia, domenica 25 maggio.

Il programma

Alle 18.00, sarà la presidente del Parco delle Colline Metallifere, Fabiola Favilli, ad inaugurare la giornata a Giuncarico, con una passeggiata dedicata alla scoperta del borgo, seguita, alle 18.30, da un degli ospiti più attesi della rassegna, il professore Franco Cardini, che dedicherà il proprio intervento al “Medioevo nelle Colline Metallifere“.

Il celebre medievista consegue la laurea in Lettere all’Università di Firenze nel 1966 e nel 1989 ottiene la cattedra di Storia medievale a Firenze nella Facoltà di lettere e filosofia. Ha tenuto corsi in varie università europee ed extraeuropee. Il campo di studi principale di Cardini è quello della storia dei pellegrinaggi e delle Crociate, affrontato nella prospettiva dei rapporti sociali e religiosi tra mondo cristiano e mondo musulmano. Parallelamente all’impegno universitario collabora continuativamente a periodici e quotidiani (Il Tempo, La Nazione, Il Giornale, Avvenire, Quotidiano Nazionale, Il Sole 24 Ore, Il Secolo XIX, Il Mattino e altri), è autore di numerosissimi libri di storia e di viaggio ed è ospite di trasmissioni culturali televisive su RAI 3 e RAI Storia.

Alle 19.15, seguirà il concerto di Ars Regia, ensemble di musica barocca, nasce nel contesto del “Festival delle Viole” di Gerfalco, primo festival in Italia dedicato alla Viola da Gamba, che dal 2011, sotto la guida di Alessandro Pierini, anima il piccolo borgo medievale con concerti, workshop corsi di perfezionamento.

Il programma si chiuderà alle 20.00, come da tradizione del festival, con l’aperitivo offerto in collaborazione con Melosgrano.

“I luoghi del tempo” prosegue il 30 maggio con altre cinque giornate di spettacolo e incontri, per chiudersi il 13 giugno; tutto esaurito per la giornata con Stefano Mancuso, il 30 maggio all’oasi Wwf della Giannella. Il progetto conserva la propria filosofia originaria nel desiderio di unire le arti dello spettacolo e la letteratura con la valorizzazione del territorio in ogni suo aspetto. Il festival fa della partecipazione attiva e diffusa un valore aggiunto e che guarda al dialogo tra le generazioni di artisti come un momento di arricchimento e di crescita. Molti gli ospiti ancora attesi in programma: Stefano Mancuso, Gino Castaldo, Alessandro Benvenuti, Fabio Genovesi, Edoardo Albinati insieme a Stefano Citati; musicisti affermati come Gianni Maroccolo, Andrea Chimenti, Fink, Roberto Angelini e Pier Cortese, giovani talenti riconosciuti a livello nazionale come Naomi Berrill e Gnut.

Da segnalare con particolare attenzione, il ricordo che il festival dedicherà, quest’anno, a Pietro Citati con la giornata “Pietro Citati e la Maremma” (13 giugno) organizzata a Roccamare in collaborazione con il Gabinetto Vieusseux di Firenze, che ha raccolto la biblioteca, alcuni manoscritti e oggetti personali dello scrittore e critico letterario. Saranno presenti Edoardo Albinati e Stefano Citati, accompagnati dalla direttrice della biblioteca “Italo Calvino” du Castiglione della Pescaia, Patrizia Guidi, e Michele Rossi, direttore del Gabinetto G.P. Vieusseux. Seguirà l’incontro musicale tra Gianni Maroccolo e Andrea Chimenti.

Confermata anche quest’anno la preziosa presenza del Bibliobus, rifornito dalla Biblioteca Chelliana di Grosseto e ripreso dall’idea di Biancardi, grazie al sostegno della rete Grobac; un fondamentale elemento di promozione della lettura ma anche della rete delle biblioteche della Maremma che porterà di tappa in tappa nuove letture e nuovi stimoli culturali.

“I luoghi del tempo” è organizzato da associazione M.Arte e realizzato con il sostegno della Regione Toscana, della Rete delle biblioteche e archivi della Maremma, del Parco nazionale delle Colline Metallifere, dei Comuni di Castiglione della Pescaia, Civitella Paganico, Gavorrano, Grosseto, Orbetello, Roccastrada, Scarlino.

Con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze; main sponsor Conad.

I luoghi

Il festival si caratterizza ogni anno per la sua grande capacità di portare il pubblico alla scoperta di luoghi spesso mai visitati, stimolando quindi un virtuoso meccanismo di promozione territoriale diffuso e sostenibile.

Nel 2025 il festival toccherà la rocca di Montemassi, il borgo di Giuncarico, l’oasi Wwf della Giannella, l’area archeologica di Casenovole a Civitella Paganico, la pineta di Roccamare.

“I luoghi del tempo” e la Redazione Giovani

Il progetto ha come obiettivo il coinvolgimento di giovani della provincia di Grosseto nella realizzazione e nella partecipazione ad eventi culturali, in particolare rassegne e festival di cinema, teatro, musica ed incontri letterari. Il gruppo di giovani coadiuverà l’organizzazione e la promozione del festival “I luoghi del tempo” anche attraverso l’uso dei linguaggi e degli strumenti più contemporanei e adeguati a un pubblico giovane, compresi i più importanti social network.

La Redazione Giovani è un progetto di coinvolgimento e formazione di ragazzi delle scuole superiori della Provincia di Grosseto per l’inserimento nel mondo dell’organizzazione dello spettacolo dal vivo e della comunicazione.

Pacchetti turistici

Dal 2021 “I luoghi del Tempo”, insieme a VisitMaremma by Travel Today – Tour Operator ufficiale del Parco delle Colline Metallifere, offre una proposta che coniuga cultura e turismo, proponendo un’interessante scelta di pacchetti turistici. Prezzi e dettagli su www.visitmaremma.net

Informazioni e biglietti

Biglietto 8 euro

Ridotto 6 euro per i possessori di Carta Insieme Conad

Si prega presentare le tessere all’ingresso degli eventi.

Massimo 1 biglietto per ogni tessera

Prevendite

Iat Follonica, via Roma 49

Tel. 0566.52012

prevendite online: www.marte.18tickets.it

N.B. Si consiglia generalmente di vestirsi con abiti comodi e con scarpe adatte alla campagna.

Informazioni: Iat Follonica, via Roma 49

Tel. 0566.52012 – E-mail: maremmaarte@gmail.com

Informazioni e programma: https://www.iluoghideltempo.it/