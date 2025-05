Incidente sull’Aurelia: muore motociclista

Follonica (Grosseto). Incidente mortale lungo l’Aurelia, in direzione sud, nel comune di Follonica, dopo l’uscita per Follonica Nord.

Per cause in corso di accertamento, un motociclista di 55 anni è stato sbalzato dal mezzo. Alcuni automobilisti di passaggio si sono fermati e hanno provato a rianimare l’uomo. Nel frattempo, sono arrivati sul posto l’elisoccorso Pegaso 2, l’automatica e l’ambulanza della Croce Rossa di Follonica.

I sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso del motociclista.

Per permettere i soccorsi, il personale dell’Anas ha chiuso una carreggiata ed è stata istituita un’uscita obbligatoria a Follonica Nord. La strada è stata riaperta pochi minuti fa.