Avis Toscana, quattro maremmani nel consiglio regionale: ecco chi sono

Grosseto. Il presidente di Avis provinciale Grosseto nell’esecutivo di Avis Toscana. Non è una novità questa, visto che Carlo Sestini ne faceva già parte dal quadriennio appena trascorso. Claudia Firenze l’ha nuovamente voluto al suo fianco, assegnando la delega al comitato di redazione e al coordinamento dei presidenti provinciali e zonali.

“Sono questi impegni gravosi – ha commentato Carlo Sestini -, a cui spero di assolvere con il contributo degli altri colleghi che siedono con me in consiglio regionale e sono la rappresentazione in questo consesso della nostra provincia, come Luisa Rosini, della zona dell’Amiata, Amedeo Zappi, della zona nord e Colline Metallifere, e Rosalia Di Renzo, della zona sud e Colline dell’Albegna”.

“Insieme a loro, che rappresentano le varie aree della nostra solidale provincia – conclude Sestini –, come abbiamo già fatto in passato con pragmatismo e razionalità, continueremo a presentare le istanze e i temi che attengono al nostro territorio e all’area vasta della Asl Toscana sud est” .