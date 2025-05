Al via i centri estivi promossi dall’Unione dei Comuni Amiata grossetana: aperte le iscrizioni

Amiata (Grosseto). Le iscrizioni ai centri estivi per il 2025, promossi dall’Unione dei Comuni Amiata grossetana, sono aperte fino al 6 giugno.

La richiesta di iscrizione ai centri estivi potrà essere fatta esclusivamente attraverso l’apposita domanda online attraverso un portale web dedicato, all’indirizzo https://www4.eticasoluzioni.com/ucmamiatagrossetanaportalegenitori/, per il quale è necessario essere in possesso del Sistema pubblico di identità digitale (Spid) o Cie. Il manuale per la modalità di iscrizione sarà disponibile sul sito dell’Unione dei Comuni all’indirizzo http://www.cm-amiata.gr.it.

Per Castel del Piano sono previsti:

centro estivo primaria (scuola primaria), pacchetto di 2 settimane sul territorio con orario dalle 9.00 alle 17.00, dal lunedì al venerdì, dal 14 luglio al 25 luglio. L’intervento si propone di dare origine ad un’esperienza comunitaria di tipo socio-educativo con caratteristiche di socializzazione, integrazione e scambio tra bambini di età compresa tra i 6 e gli 10 anni attraverso l’organizzazione di attività educative e ricreative e di aggregazione sociale per il tempo libero. Costo di compartecipazione per i residenti 210 euro;

centro estivo adolescenza (scuola secondaria di primo grado), soggiorno in campeggio al mare (6 giorni/5 notti in campeggio al mare) dal 30 giugno al 5 luglio. Destinatari: ragazzi frequentanti la scuola secondaria di 1° grado. Costo di compartecipazione per i residenti 250 euro.

Per ulteriori informazioni e assistenza sulla compilazione della domanda, contattare l’Unione dei Comuni Amiata grossetana – Ufficio Educazione e Istruzione, referenti dott.ssa Sandra Menichetti (tel. 0564/965231); dott.ssa Alessandra Benanchi (tel. 0564/965247).