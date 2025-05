“L’anima dei libri”, al via la rassegna letteraria: il programma

Magliano in Toscana (Grosseto). Tre imperdibili appuntamenti letterari animeranno la primavera e l’estate del Comune di Magliano in Toscana: parte venerdì 23 maggio, infatti, la rassegna “L’anima dei libri. Tre venerdì letterari a Magliano in Toscana”, promossa dall’amministrazione comunale, con il contributo della scrittrice locale Dianora Tinti, che si svilupperà nei mesi di maggio, giugno e luglio con un ciclo di incontri nel Giardino del Torrione.

Autori di fama nazionale saranno i protagonisti di questa rassegna, pensata per promuovere la lettura e offrire al pubblico, composto da cittadini e visitatori, importanti spunti di riflessione: protagonisti degli incontri saranno infatti importanti figure del panorama culturale italiano, giornalisti, saggisti, docenti universitari. Ciascuno di loro presenterà due opere librarie, accomunate da un contenuto storico, in modo da permettere ai partecipanti di gettare uno sguardo sul passato e offrire nuove prospettive sul futuro. A fare da scenario a questi momenti di incontro e confronto un contesto unico, il Giardino del Torrione, dove storia e cultura si fondono.

Il programma

Si inizia, dunque, venerdì 23 maggio, alle 17.30: Sibyl von der Schulenburg presenterà il saggio storico “Melusine: La favorita del re” (La Nave di Teseo – La Tartaruga) e il suo ultimo libro “Come vento fra le vele – Una storia di amore e coraggio sull’Amerigo Vespucci'”(Sperling & Kupfer). A moderare l’incontro sarà Dianora Tinti, co-organizzatrice dell’evento, che arricchirà il dibattito con la sua esperienza di scrittrice, la sua sensibilità e competenza.

Sibyl von der Schulenburg, figlia di due autori tedeschi, nata e cresciuta sul lago di Lugano, laureata in Giurisprudenza e Scienze psicologiche, ha dedicato la sua carriera alla scrittura di romanzi storici e saggi, spesso basati sulla scoperta dell’archivio segreto del padre che conteneva documenti con firme note, quali Adolf Hitler, Rudolf Hess, Benito Mussolini, Alessandro Pavolini, Margherita Sarfatti, Luciana Frassati, Benedetto Croce e altri. È nota anche per il suo impegno nel recupero sociale attraverso la cucina.

Protagonista del secondo appuntamento, in programma per venerdì 13 giugno, alle 18.30, è il giornalista Giovanni Grasso, che presenterà il romanzo storico “Il segreto del tenente Giardina” (Rizzoli) e il suo ultimo libro “L’amore non lo vede nessuno” (Rizzoli). A moderare un’altra firma del giornalismo italiano e autrice di numerosi volumi, Mirella Serri.

E proprio Mirella Serri, in qualità di autrice, sarà protagonista del terzo incontro, in calendario per venerdì 4 luglio, alle 18.30. In un dialogo con Dianora Tinti, Serri presenterà il saggio storico “Claretta l’hitleriana. La donna che non morì per amore” (Longanesi) e il suo ultimo libro “Nero indelebile. Le radici oscure della nuova destra italiana” (Longanesi).

Tutti e tre gli incontri, in caso di condizioni meteo avverse, si terranno al Museo civico di corso Garibaldi 13.

Durante i tre incontri i libri saranno forniti dalla libreria Bastogi di Orbetello.