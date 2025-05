Il percorso pedonale in centro si rifà il trucco: conclusi i lavori del Comune

Roccastrada (Grosseto). Terminati i lavori di riqualificazione di via del Chiassarello a Roccastrada, un intervento per un investimento complessivo di 220.000 euro – dei quali circa 150mila euro per lavori – finanziati interamente con risorse ministeriali confluite successivamente nel Pnrr.

Giovedì 22 maggio, alle 18, alla presenza del sindaco Francesco Limatola, avverrà il taglio del nastro, al quale seguirà un piccolo aperitivo e buffet.

I lavori

Si è trattato di un intervento di riqualificazione e messa in sicurezza del piano calpestabile e dei muretti perimetrali di un percorso pedonale caratteristico del centro storico di Roccastrada, che offre scorci panoramici suggestivi sulla Maremma e che può diventare un punto di attrazione turistico del paese.

L’intervento ha previsto una ripulitura generale del sentiero con lo scopo di conservare i manufatti dell’infrastruttura stradale esistenti, limitando il più possibile interventi trasformativi. Oltre alla rimozione degli arbusti e della vegetazione infestante, sono state dapprima demolite le parti ammalorate del muro e della pavimentazione, recuperate le pietre esistenti, e conseguentemente integrata la pavimentazione dove mancante, e ricostruite le porzioni di muro deteriorate o demolite. Con i lavori è stato prevista anche la realizzazione di un sistema di raccolta delle acque piovane e la previsione della realizzazione di un prossimo impianto di pubblica illuminazione.

“L’intervento di riqualificazione di via del Chiassarello a Roccastrada – dichiara il sindaco Francesco Limatola –, finanziato interamente con risorse Pnrr, rappresenta l’ennesimo esempio di come il Comune sia costantemente impegnato alla realizzazione di opere finanziate con finanziamenti extra comunali che, come in questo caso, vengono intercettati e ci consentono di realizzare importanti lavori per la valorizzazione del territorio. A questo intervento si andranno ad aggiungere, in questa zona, altri due interventi strategici per la comunità di Roccastrada, ovvero la realizzazione dei lavori di consolidamento del quarto stralcio dell’area del Chiusone, che sono in corso, e soprattutto la riqualificazione del complesso immobiliare di via Manzoni, con un primo intervento di 80mila euro, che serviranno per il recupero dal punto di vista ambientale e la messa in sicurezza. In questo caso verrà approvata a breve la progettazione e si confida nell’inizio del lavori con la prossima stagione autunnale”.