Torna in Maremma “I luoghi del tempo”: il programma dell’edizione 2025

Grosseto. “Il festival ‘I luoghi del tempo’, come ogni anno, è capace di unire arte, natura e comunità in un dialogo profondo con il territorio maremmano – commenta Leonardo Marras, assessore all’economia e al turismo della Regione Toscana -. Questa manifestazione incarna la nostra visione di una Toscana che valorizza le sue radici storiche e paesaggistiche, trasformandole in esperienze culturali autentiche e condivise. L’edizione 2025 continua a promuovere una narrazione esperienziale del territorio, coinvolgendo artisti, cittadini e visitatori in un percorso che celebra la bellezza e la memoria dei luoghi. Iniziative come questa sono fondamentali per sostenere un turismo culturale sostenibile e diffuso, che contribuisce alla crescita economica e sociale delle nostre comunità. Voglio pertanto esprimere profonda gratitudine agli organizzatori, agli artisti e a tutti coloro che rendono possibile questo evento, che ogni anno arricchisce il nostro patrimonio culturale e rafforza l’identità toscana”.

Torna dal 24 maggio “I luoghi del tempo”, iniziativa che, di anno in anno, abbraccia la Maremma toscana e il suggestivo territorio delle Colline Metallifere, portando il pubblico alla scoperta di un territorio che ha ancora molto da offrire, anche in contesti meno conosciuti e battuti dal turismo e dalla cultura di massa. Il festival, giunto nel 2025 alla quindicesima edizione, è diventato negli anni un fenomeno identitario, una modalità di narrazione di un territorio dall’importante valore storico e paesaggistico e delle sue comunità di riferimento.

Il programma del 2025 inizierà il 24 maggio e coinvolgerà sette giornate di spettacolo e incontri, per chiudersi il 13 giugno, conservando la filosofia del progetto nel desiderio di unire le arti dello spettacolo e la letteratura con la valorizzazione del territorio in ogni suo aspetto: tutti gli appuntamenti inizieranno prima del tramonto, con una scaletta quotidiana di eventi che darà la possibilità di entrare lentamente a contatto con l’ambiente circostante, in una complementarietà di generi – altro elemento caratterizzante del festival – e di linguaggi culturali; gli spettacoli teatrali e musicali (che variano sempre tra classica, jazz, elettronica e musica popolare) verranno preceduti, infatti, da passeggiate o incontri insieme ad ospiti che parleranno di temi attuali e importanti o racconteranno storie legate al territorio. Gli eventi saranno sempre conclusi con delle degustazioni di prodotti tipici, grazie alla sinergia e alla collaborazione con aziende artigianali e produttori locali.

“I luoghi del tempo” è un festival che fa della partecipazione attiva e diffusa un valore aggiunto e che guarda al dialogo tra le generazioni di artisti come un momento di arricchimento e di crescita; saranno infatti molteplici e diversi tra loro gli artisti che animeranno il ricco cartellone della manifestazione; alcuni nomi noti come Gioele Dix, Franco Cardini, Stefano Mancuso, Gino Castaldo, Alessandro Benvenuti, Fabio Genovesi, Edoardo Albinati insieme a Stefano Citati; musicisti affermati come Gianni Maroccolo, Andrea Chimenti, Fink, Roberto Angelini e Pier Cortese, giovani talenti riconosciuti a livello nazionale come Casadilego, Naomi Berrill, Gnut e la musica antica di Ars Regia.

Da segnalare con particolare attenzione il ricordo che il festival dedicherà, quest’anno, a Pietro Citati con la giornata “Pietro Citati e la Maremma” (13 giugno) organizzata a Roccamare in collaborazione con il Gabinetto Vieusseux di Firenze, che ha raccolto la biblioteca, alcuni manoscritti e oggetti personali dello scrittore e critico letterario. Saranno presenti Edoardo Albinati e Stefano Citati, accompagnati dalla direttrice della biblioteca “Italo Calvino” di Castiglione della Pescaia, Patrizia Guidi, e Michele Rossi, direttore del Gabinetto Vieusseux. Seguirà l’incontro musicale tra Gianni Maroccolo e Andrea Chimenti.

Confermata anche quest’anno la preziosa presenza del Bibliobus, rifornito dalla biblioteca Chelliana di Grosseto e ripreso dall’idea di Biancardi, grazie al sostegno della Rete Grobac; un fondamentale elemento di promozione della lettura, ma anche della rete delle biblioteche della Maremma che porterà di tappa in tappa nuove letture e nuovi stimoli culturali.

I luoghi del tempo è organizzato da associazione M.Arte e realizzato con il sostegno della Regione Toscana, della Rete delle biblioteche e archivi della Maremma, del Parco nazionale delle Colline Metallifere dei Comuni di Castiglione della Pescaia, Civitella Paganico, Gavorrano, Grosseto, Orbetello, Roccastrada, Scarlino.

Con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze; main sponsor Conad.

“Questo progetto – afferma Maria Oliva Scaramuzzi, vicepresidente di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze – ha il raro merito di far convivere l’intimità dell’esperienza culturale con la potenza del paesaggio, la profondità del pensiero con la leggerezza dello stare insieme, l’ascolto con la scoperta. Ogni edizione è un invito a rallentare, a tornare a dare valore al tempo, alla qualità degli incontri, alla cura dei luoghi. Come Fondazione, siamo profondamente convinti che la cultura debba essere anche un atto di presidio del territorio. ‘I luoghi del tempo’ riesce in questo: attiva comunità, riscopre borghi dimenticati, porta la grande letteratura, la musica e il teatro in contesti non convenzionali, lontani dai circuiti consueti del turismo e della cultura di massa”.

“Anche quest’anno il festival sarà una preziosa occasione per vivere l’arte e la cultura in straordinarie località della Maremma: la bellezza di boschi, paesi, parchi sarà la scenografia per spettacoli teatrali e musicali, interviste, riflessioni sulla storia e sulla contemporaneità – dichiara Fabiola Favilli, presidente del Parco nazionale delle Colline Metallifere Tuscan Geopark Unesco -. Gli appuntamenti in cartellone offriranno l’opportunità di incontrare importanti nomi del nostro panorama culturale, ed insieme a loro sentiremo la forte identità de ‘I luoghi del tempo”.

“Anche quest’anno il festival ‘I luoghi del tempo’ rappresenta per tutto il nostro territorio un’occasione importante per far scoprire ai turisti, o riscoprire ai cittadini i luoghi più belli e meno frequentati del nostro territorio, grazie alle performance di artisti in grado di creare momenti di socializzazione e di condivisione – sottolinea Emiliano Ragazzi, presidente della Commissione della Rete Grobac delle biblioteche, degli archivi e dei centri di documentazione della Maremma e dell’Amiata -. In questa edizione uno spazio importante lo avranno i libri, perché tutti gli appuntamenti sono legati, in qualche modo, ad opere letterarie. Inoltre, sarà presente il Bibliobus, rifornito dalla Biblioteca Chelliana di Grosseto, che riprende l’idea di Bianciardi e che, di fatto, è l’elemento all’origine anche della nostra Rete che mira portare dei punti bibliotecari in tutto il territorio, garantendo a tutti la possibilità di accedere a un patrimonio vastissimo di opere e documenti, in modo gratuito. Anche quest’anno, quindi, quella con i ‘I luoghi del tempo’ è una preziosa occasione di promozione per la nostra Rete. Proprio per questo siamo felici di dare, come di consueto, il nostro contributo alla manifestazione che rappresenta un altro tassello sul percorso culturale di cui il nostro territorio ha veramente bisogno”.

“Ci sono eventi che, edizione dopo edizione, riescono a lasciare un segno profondo nel cuore di un territorio. ‘I luoghi del tempo’ è uno di questi – spiega Elena Nappi, sindaco di Castiglione della Pescaia -. Giunto alla sua quindicesima edizione, questo festival continua a sorprenderci per la sua capacità di intrecciare cultura e paesaggio, restituendo voce e significato a luoghi poco conosciuti, riportati al tempo presente attraverso racconti, suoni, emozioni. Luoghi carichi di bellezza, che non vengono trasformati, ma valorizzati con proposte che ne rispettano la fragilità e la delicatezza, senza l’uso di strutture invasive, rafforzati esclusivamente dalla performance artistica e dallo scenario naturale in un dialogo autentico tra arte e territorio. Il Comune di Castiglione della Pescaia, capofila del progetto dal 2020, è fiero di sostenere anche quest’anno una rassegna divenuta simbolo di una Maremma colta, sensibile, capace di accogliere esperienze artistiche di altissimo livello senza mai perdere il contatto con le proprie radici. ‘I luoghi del tempo’ 2025 ci invitano a intraprendere un nuovo viaggio per incontrare scrittori, musicisti, attori e pensatori in contesti naturali e storici di rara bellezza, dove ogni appuntamento si trasforma in un momento di ascolto, scoperta e condivisione. Tra i momenti più significativi di questa edizione, una giornata speciale a Roccamare, località del nostro comune, sarà dedicata al ricordo di Pietro Citati, in collaborazione con il Gabinetto G.P. Vieusseux, che ha raccolto alcuni manoscritti e oggetti personali dello scrittore e critico letterario. Un appuntamento emozionante che si concluderà con un delicato momento musicale nella magica atmosfera della pineta al tramonto. Sarà un’altra edizione speciale, che conferma quanto il dialogo tra arte, ambiente e comunità possa generare meraviglia, consapevolezza e partecipazione. Vi invitiamo a vivere con noi questo straordinario viaggio”.

“Giunti al 14º anno e alla 15ª edizione, ‘I luoghi del tempo’ sono stati occasioni di entusiasta partecipazione per migliaia di persone, locali e turisti, e riferimento per altre iniziative nate nel frattempo con il comune obiettivo di far conoscere bellezze storiche e naturali della Maremma toscana attraverso la poesia, il teatro, la musica, ma nel massimo rispetto delle caratteristiche ambientali – aggiunge Lorenzo Luzzetti, direttore artistico dell’associazione M.Arte -. In questa edizione siamo tornati a legare il festival alla letteratura e ai libri, anche in virtù della storica collaborazione con Grobac – Rete grossetana biblioteche archivi centri di documentazione; con la speranza che la lettura possa servire a formare delle coscienze critiche, nonostante oggi venga da chiedersi se la conoscenza e il sapere davvero portino ad un reale progresso dell’animo e del comportamento dell’uomo”.

I luoghi

Il festival si caratterizza ogni anno per la sua grande capacità di portare il pubblico alla scoperta di luoghi spesso mai visitati, stimolando quindi un virtuoso meccanismo di promozione territoriale diffuso e sostenibile.

Nel 2025 il festival toccherà la rocca di Montemassi, il borgo di Giuncarico, l’Oasi Wwf della Giannella, l’area archeologica di Casenovole a Civitella Paganico, la pineta di Roccamare.

“I luoghi del tempo” e la Redazione Giovani

Il progetto ha come obiettivo il coinvolgimento di giovani della provincia di Grosseto nella realizzazione e nella partecipazione ad eventi culturali, in particolare rassegne e festival di cinema, teatro, musica ed incontri letterari. Il gruppo di giovani coadiuverà l’organizzazione e la promozione del festival “I luoghi del tempo” anche attraverso l’uso dei linguaggi e degli strumenti più contemporanei e adeguati a un pubblico giovane, compresi i più importanti social network.

La Redazione Giovani è un progetto di coinvolgimento e formazione di ragazzi delle scuole superiori della provincia di Grosseto per l’inserimento nel mondo dell’organizzazione dello spettacolo dal vivo e della comunicazione.

Pacchetti turistici

Dal 2021 “I luoghi del Tempo”, insieme a VisitMaremma by Travel Today – Tour operator ufficiale del Parco delle Colline Metallifere, offre una proposta che coniuga cultura e turismo, proponendo un’interessante scelta di pacchetti turistici. Prezzi e dettagli su www.visitmaremma.net

Informazioni generali, biglietti e prevendite

Biglietto 8 euro

Ridotto 6 euro per i possessori di Carta Insieme Conad

Si prega presentare le tessere all’ingresso degli eventi.

Massimo un biglietto per ogni tessera

Prevendite

Iat Follonica, in via Roma 49

Tel. 0566 52012

prevendite online: www.marte.18tickets.it

N.B. Si consiglia generalmente di vestirsi con abiti comodi e con scarpe adatte alla campagna.

Informazioni: Iat Follonica, via Roma 49

Tel. 0566 52012 – E-mail: maremmaarte@gmail.com

Informazioni e programma: https://www.iluoghideltempo.it/