Maltempo: allerta meteo di codice giallo per vento forte in provincia di Grosseto

Grosseto. Una perturbazione da nord-est, in rapido transito sulla Toscana nella nottata, porterà venti forti e piogge sparse.

La Sala operativa unificata della Protezione civile ha diramato un bollettino di criticità con codice giallo per venti forti che interesserà dalla mezzanotte fino alle ore 13 di domani, venerdì 16 maggio, tutto il territorio regionale ad esclusione di Versilia e Lunigiana. Si prevedono raffiche fino a 50-60 km/h in pianura e fino a 60-80 km/h in collina.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione “Allerta meteo” del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.