Un murale dedicato ad Aurora: cerimonia di inaugurazione nella sede del Polo tecnologico

Grosseto. Un murale alla memoria di Aurora Bellini.

Il Polo tecnologico Manetti Porciatti, a distanza esatta di due mesi dalla morte della ragazza, ha deciso di dedicarle un’opera, alla cui realizzazione aveva partecipato lei stessa. L’appuntamento è fissato per sabato 17 maggio alle 10, presso la sede del Cat, in via De Barberi. La dedicazione avverrà alla presenza della famiglia della sfortunata studentessa e del dirigente scolastico, Angelo Costarella.

Contemporaneamente, sarà consegnato al Comitato festeggiamenti Madonna delle Grazie di Batignano, il paese di Aurora, un pannello di street art, realizzato da Marco Milaneschi con alcuni compagni della classe IV ATL, che troverà collocazione nel borgo alle porte di Grosseto e che sarà temporaneamente esposto in un luogo pubblico nella disponibilità di tutti.