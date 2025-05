Africa Unite e The Bluebeaters sul palco di Festambiente: serata all’insegna dell’impegno e del reggae

Grosseto. Il ritmo del reggae incontra l’impegno ecologista.

Venerdì 9 agosto, sul palco di Festambiente, il festival nazionale di Legambiente in programma dal 6 al 10 agosto a Rispescia, arrivano due icone della scena musicale: Africa Unite e The Bluebeaters. Un evento a ingresso gratuito che promette di far ballare, riflettere e condividere una visione diversa di futuro.

Giunga alla sua 37esima edizione, Festambiente è molto più di un festival: è un laboratorio a cielo aperto di ecologia, diritti, cultura e solidarietà. Ogni anno, migliaia di persone si ritrovano alle porte del Parco della Maremma per partecipare a concerti, dibattiti, mostre, degustazioni bio, spazi dedicati all’economia civile, a quella circolare, alle energie rinnovabili, alle aree protette, all’agroecologia, agli appuntamenti del Clorofilla Film Festival e alle attività per bambine e bambini, in un’atmosfera che unisce festa e consapevolezza.

Il concerto

Il concerto del 9 agosto sarà uno degli eventi clou dell’edizione 2025. Gli Africa Unite, storica band torinese capitanata da Bunna e Madaski, tornano a Festambiente per portare sul palco i loro brani più amati e le sonorità inconfondibili che hanno fatto la storia del reggae in Italia. Insieme a loro, i The Bluebeaters, collettivo musicale esplosivo nato dalla scena ska e rocksteady, che porteranno sul palco un mix di groove, energia e grandi classici riarrangiati.

Sulla scena da quarantaquattro anni, gli Africa Unite rappresentano un punto di riferimento musicale unico. The Bluebeaters è, invece, un percorso musicale nato da una costola degli Africa Unite (oltreché di Casino Royale e Fratelli di Soledad) in attività da trent’anni. Insieme, saranno a Festambiente per un happening speciale grazie al progetto “The Originals”, che unisce le due formazioni in un unico spettacolo, dove le barriere tra band si annullano e i musicisti suonano insieme, creando un flusso musicale continuo e coinvolgente. Il concerto sarà, infatti, un’esperienza unica, in cui la scaletta si trasformerà in una narrazione collettiva fatta di incursioni, improvvisazioni e condivisione. Dieci musicisti, due storie intrecciate, un’unica visione.

«Festambiente – dichiara Angelo Gentili, coordinatore nazionale del festival e componente della segreteria nazionale di Legambiente – sarà ancora una volta un luogo dove musica e impegno si incontrano in uno spettacolo di grande effetto, per costruire immaginari positivi e dare voce a chi crede in un mondo più giusto, rispettoso dell’ambiente e solidale. La presenza degli Africa Unite e dei The Bluebeaters rappresenta perfettamente questo spirito: artisti che da sempre hanno messo la musica al servizio di messaggi forti, portando avanti battaglie comuni a quelle dell’associazione».

L’appuntamento è quindi per il 9 agosto. Tutte le informazioni sul programma e le attività su www.festambiente.it.