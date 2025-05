Via della Repubblica, il Comune incontra i commercianti: “Guardiamo al futuro del quartiere”

Follonica (Grosseto). Si è svolto questo pomeriggio un incontro tra l’amministrazione comunale di Folloonica e un gruppo di commercianti della zona di via della Repubblica, per un confronto aperto sul futuro dell’area e, più in generale, del quartiere di Senzuno.

L’intervento attualmente in corso su via della Repubblica, avviato dalla precedente amministrazione e ormai in fase di completamento, ha suscitato reazioni diverse tra i commercianti, residenti e cittadini.

“Il nostro obiettivo – ha dichiarato il sindaco Matteo Buoncristiani nel corso della riunione in Comune – è quello di non relegare il dibattito al futuro di una sola strada, ma di ragionare complessivamente sul futuro del quartiere di Senzuno e, in senso più ampio, della città intera. La sfida è costruire una visione complessiva, dove la via si inserisce all’interno di un progetto più ampio che riguarda la Follonica di domani, stiamo parlando di servizi, mobilità, verde urbano, decoro. Anche accogliendo le nuove sfide che non possono essere ignorate”.

Durante l’incontro è emersa la disponibilità da parte dei commercianti, e più in generale ascoltando le voci del quartiere, a presentare diverse idee: c’è chi sostiene una pedonalizzazione temporanea di un tratto della via come per esempio una chiusura serale, chi manterrebbe l’assetto attuale. Una pluralità di proposte che l’amministrazione accoglie con attenzione e rispetto.

“È evidente – ha aggiunto il sindaco – che su questa zona esistono posizioni diverse, come è naturale che sia. Pensiamo per esempio, al tema della mobilità. Noi come Comune valuteremo le diverse opzioni sul tavolo e le confronteremo con la nostra idea di sviluppo del quartiere e della città, tenendo conto dei vari periodi dell’anno e delle esigenze di tutti i soggetti coinvolti, come del resto della vivibilità degli spazi. Oggi è iniziato un percorso di ascolto e confronto e siamo soddisfatti del clima che si è creato. Seguiranno altri incontri.”

Il confronto proseguirà anche nell’ambito della presentazione dell’Urban Center, uno strumento pensato per progettare la Follonica del futuro.