La Bandiera blu sventola ancora su Marina di Grosseto e Principina a Mare

Grosseto. Anche quest’anno il Comune di Grosseto incassa il riconoscimento Bandiera blu per le località di Marina di Grosseto e Principina a Mare.

La Bandiera blu è un riconoscimento nato nel 1987 e conferito dalla Foundation for environmental education alle località costiere europee che soddisfano criteri di qualità relativi a parametri delle acque di balneazione e al servizio offerto, tenendo in considerazione, ad esempio, la pulizia delle spiagge e gli approdi turistici.

“Siamo lieti – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore all’ambiente Erika Vanelli – di poter vantare anche per questa stagione un significativo riconoscimento di livello internazionale. La Bandiera blu testimonia il nostro impegno verso il mare, l’ambiente, i servizi, il futuro sostenibile che va incontro alle esigenze delle nuove generazioni. Si tratta di un percorso che ci vede protagonisti ogni giorno per migliorare la qualità della vita e spingere sempre più in direzione della bellezza e della consapevolezza ambientale. Questo premio è dedicato a tutti i cittadini che con piccoli e grandi gesti hanno contribuito e continueranno a contribuire per rendere il nostro litorale un luogo accessibile, inclusivo, di alto livello e pregio ambientale”.

“In particolare – concludono sindaco e assessore – vogliamo sottolineare l’importante apporto degli operatori del settore balneare, dai gestori degli stabilimenti balneari alle associazioni varie, dalle scuole fino agli esercizi commerciali e alle attività artigianali. Senza dimenticare l’ufficio Ambiente del nostro Comune, che lavora in piena sinergia con il territorio durante l’intero anno: tutti sono attori cardine di questo risultato”.