Tesseramento e referendum: il Pd allestisce un gazebo in piazza

Castel del Piano (Grosseto). Sabato 10 maggio, dalle 10.30 alle 12.30, in piazza Garibaldi, a Castel del Piano, il Partito Democratico allestisce un gazebo che vale due volte: si parla di tessere e si parla di referendum.

Da una parte ci sono i “6 buoni motivi per cui ha senso tesserarsi al Pd a Castel del Piano“, raccontati a voce e con immagini chiare.

Dall’altra ci sono i 5 quesiti su cui si voterà l’8 e il 9 giugno, su cui il Pd sostiene con convinzione il Sì. E per questo ci saranno anche i rappresentanti del comitato locale per il Sì, pronti a spiegare, chiarire, confrontarsi.

“Chi passerà al gazebo – commenta Federico Badini, segretario del Pd di Castel del Piano – potrà scoprire perché tesserarsi oggi ha un senso, potrà informarsi sui quesiti referendari e capire perché votare Sì. Viviamo un tempo complesso, per questo dobbiamo ascoltare le persone, partire dai loro bisogni concreti e costruire risposte credibili. Ad esempio: proteggere chi oggi è più esposto (chi lavora con contratti precari, chi ha una partita Iva, chi vive sulla propria pelle crisi aziendali) è il primo passo, ma non basta. Dobbiamo anche costruire un futuro per cui valga la pena di restare qui a vivere. Un territorio dove i giovani non siano costretti a partire per trovare opportunità, ma possano scegliere di restare o di tornare perché trovano prospettive, diritti, dignità. Al gazebo di parlerà di questo e di tanto altro. È un’iniziativa aperta a tutti, anche a chi non ha mai votato PD. Perché parlare è sempre meglio che urlare sui social o non discutere affatto”.