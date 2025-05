Senzuno, Fratelli d’Italia: “Dal centrosinistra solite polemiche strumentali”

Follonica (Grosseto). “A dire il vero ci sorprende, e molto, la nota dei consiglieri di centrosinistra sul progetto di riqualificazione di Senzuno, quasi da lasciarci esterrefatti: anche perché da mesi siamo impegnati a risolvere i disastri firmati dalla Giunta precedente e da quelle del passato. Che tra l’altro non sono pochi”.

A dichiararlo, in un comunicato, è il circolo di Fratelli d’Italia di Follonica.

“Fratelli d’Italia, da sempre, negli anni in cui sedeva, con i propri rappresentanti, nei banchi della minoranza ha espresso una posizione critica in merito al progetto di riqualificazione di Senzuno. Non lo abbiamo nascosto allora e non lo nascondiamo adesso. Anche perché adesso i fatti ci danno ragione – continua la nota –. Nessuno di noi ha mai visto il progetto della Giunta Benini come troppo ambizioso; anzi, forse l’esatto contrario. Il cantiere terminerà nel 2026, nessuno di questa amministrazione lo ha mai nascosto, e solo da quel momento in poi potremo calibrare le migliorie in via della Repubblica, in base alle esigenze che si vedranno necessarie, così da migliorare un piano di riqualificazione che fin dagli albori non ci convinceva”.

“Vorremmo sorvolare, ma abbiamo l’obbligo di non farlo, sulle parole inerenti ai presunti contrasti fra Fratelli d’Italia e l’Urban Center: questo è un meraviglioso strumento, voluto fortemente dal sindaco Matteo Buoncristiani, che porterà senz’altro una visione nuova nell’agone politico follonichese – sottolinea il comunicato -. Ebbene gli attacchi ad Urban Center sono veramente strumentali, con il solo fine di far emergere frizioni interne che esclusivamente il centrosinistra vede. David Fantini, a capo di Urban Center, è un consulente dell’amministrazione comunale, stimato e rispettato, e come tale porta e porterà le proprie idee e progettazioni all’attenzione della politica, la quale sceglierà la strada da perseguire assumendosene in prima persona ogni responsabilità”.

“Tirare in ballo i consulenti dell’amministrazione, attribuendo loro responsabilità del tutto al di fuori dal loro incarico, è veramente lo specchio del metodo di fare opposizione di questa sinistra. Ringraziando i cittadini di Follonica, abbiamo visto, quasi un anno fa, come la città ha valutato gli anni di operato delle precedenti amministrazioni – termina la nota -. Per questo sorridiamo quando i consiglieri di centrosinistra, ex amministratori, ormai giornalmente tirano fuori dal cilindro soluzioni e risposte ai problemi che fino a 11 mesi fa ignoravamo candidamente”.