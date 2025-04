Morte di Papa Francesco: il cordoglio di istituzioni, politica e associazioni

Grosseto. Sono tanti i messaggi di cordoglio per la morte di Papa Francesco da parte delle amministrazioni comunali, istituzioni, associazioni e mondo della politica della provincia di Grosseto.

Orbetello

Bandiere a mezz’asta in Comune a Orbetello in segno di lutto per la scomparsa di Papa Francesco: «Oggi il mondo ha subito una grande perdita: Francesco è un pontefice il cui esempio e le cui parole rimarranno sempre un faro per la cristianità e per l’umanità intera», dichiara il sindaco, Andrea Casamenti a nome dell’amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza.

«Un uomo che lascerà un segno indelebile – aggiunge il primo cittadino –. Sua Santità ha combattuto, attraverso le sue parole di pace e di speranza, affinché gli ultimi e i diseredati non fossero messi da parte, ha predicato uno stile di vita basato sulla misericordia e il perdono, il dialogo e la comprensione reciproca, l’eco del suo messaggio risuonerà per sempre nei nostri cuori e nelle nostre anime»

«Lo ricordiamo con affetto e gratitudine – dichiara ancora Casamenti -, un pastore umile e coraggioso che ha dedicato la vita al servizio di Dio e dell’umanità. Il suo messaggio di amore, misericordia e speranza ha toccato i cuori di milioni di persone in tutto il mondo. Era un uomo di straordinaria umiltà e compassione, lascerà un’impronta indelebile nella storia della Chiesa e nel cuore di milioni di persone. Il suo pontificato è stato segnato da gesti semplici, ma profondamente significativi, come quando indossò il grembiule rosso di PizzAut, una pizzeria gestita da ragazzi autistici, per sottolineare il valore dell’inclusione e della dignità umana».

«Le sue parole, come “La guerra è sempre una sconfitta per l’umanità. Mai più la guerra!” – conclude il sindaco –, hanno risuonato in tutto il mondo, portando un messaggio di pace e speranza. Un ricordo che rimarrà scolpito nella memoria collettiva è il suo abbraccio ai terremotati del Centro Italia, dove invitò a vedere nelle macerie non solo distruzione, ma anche possibilità di rinascita. La sua capacità di avvicinarsi ai più fragili e di parlare al cuore delle persone lo hanno reso un faro di umanità e fede in tempi difficili».

Follonica

Comune di Follonica e Proloco hanno deciso di rinviare l’evento con Drago Dj, in programma oggi, 21 aprile, alle 18 in piazza a Mare, a causa della morte di Papa Francesco, che ha scosso tutta la comunità follonichese, l’Italia e il mondo intero.

L’evento musicale dedicato agli anni ‘70, ‘80, ‘90 è quindi rimandato a venerdì 25 aprile, nello stesso posto e alla stessa ora.

Anpi

«Con partecipato e deferente omaggio desideriamo dare il nostro ultimo saluto a Papa Francesco, figura di indubbio spessore e di qualità umane, oltre che carismatiche per saggezza, prestigio e fascino – dichiara Giulio Balocchi, presidente dell’Anpi provinciale di Grosseto –. Sicuramente non eravamo d’accordo su tutto, ma riconosciamo l’impegno profuso per riportare la Chiesa cattolica più vicina agli ultimi, alla povera gente. E desideriamo particolarmente ricordare il suo impegno per la pace ed il disarmo in ogni luogo della terra, libero da conformismi e da schieramenti di parte. Fino all’ultimo ha spronato i governanti ed i bellicosi a trovare la strada della riconciliazione, togliendo dal dramma e dalla morte centinaia di migliaia di civili inermi, che sono le vere vittime delle guerre. L’auspicio di tutti è che il suo successore prosegua il cammino intrapreso da Papa Francesco sulla via della pace e della giustizia sociale».

L’onorevole Marco Simiani

«Papa Francesco è stato un faro di speranza e giustizia, un pontefice che ha incarnato l’umiltà e la vicinanza agli ultimi. Il suo impegno per la pace, la difesa dei più deboli e la lotta contro ogni forma di ingiustizia, il suo impegno per i più poveri e deboli, rimarranno per sempre nel cuore di milioni di persone»: è quanto dichiara il deputato del Pd Marco Simiani.

«In un mondo lacerato da conflitti e disuguaglianze, la sua voce ha rappresentato un richiamo costante alla solidarietà, al dialogo e alla fratellanza. Il suo coraggio nel denunciare le ingiustizie e nel promuovere una Chiesa più aperta e inclusiva ha lasciato un segno indelebile nella storia. Oggi, più che mai, sentiamo il dovere di raccogliere il suo testimone e di continuare a lavorare per un mondo più giusto e umano, seguendo l’esempio che ci ha lasciato»: conclude Marco Simiani.