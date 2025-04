Auto finisce in un canale: passeggeri incolumi

Massa Marittima (Grosseto). Questa mattina, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Follonica sono intervenuti nel comune di Massa Marittima, in località Marsiliana, per la rimozione di un’auto finita all’interno di un fosso canale la corsa notte.

L’uscita di strada dei veicolo è avvenuta per cause ancora in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, presenti anch’essi sul posto.

La squadra dei Vigili del Fuoco, giunta sul luogo dell’incidente, ha effettuato le opportune verifiche, accertandosi che non vi fossero persone all’interno del veicolo. Successivamente, è stato richiesto l’intervento dell’autogru dalla sede centrale di Grosseto, al fine di procedere alla rimozione del mezzo dal letto del corso d’acqua e dal suo posizionamento in carreggiata per la successiva rimozione da parte del carro attrezzi.

L’operazione si è resa necessaria non solo per motivi di sicurezza stradale, ma anche per scongiurare il rischio di sversamenti di sostanze inquinanti e per garantire il regolare deflusso delle acque nel canale.

I passeggeri dell’autovettura, fortunatamente, sono risultati incolumi e hanno riportato solo lievi escoriazioni.