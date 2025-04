Incidente sull’Aurelia, scontro tra due auto: tre feriti, uomo trasportato a Siena in gravi condizioni

Capalbio (Grosseto). Oggi pomeriggio, si è verificato un grave incidente stradale lungo l’Aurelia, in località Chiarone, nel comune di Capalbio, nel tratto in cui la carreggiata si riduce a due corsie.

L’incidente

Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri e della Polizia Stradale, due auto si sono scontrate frontalmente. A seguito dell’impatto, le tre persone a bordo dei veicoli sono rimaste incastrate all’interno degli abitacoli.

Sul posto è intervenuta una squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Orbetello, che ha provveduto a liberare i feriti, affidandoli poi alle cure del personale sanitario presente.

Particolarmente complesse le operazioni di estrazione del conducente di una delle due vetture, un uomo di 63 anni, il quale, a causa delle gravi ferite riportate, è stato trasportato dall’elisoccorso Pegaso 2, in codice 3, all’ospedale Le Scotte di Siena.

Gli altri due occupanti dell’altro veicolo, un uomo di 73 anni e una donna di 74 anni, sono stati invece trasportati in codice 2 all’ospedale Misericordia di Grosseto.

Oltre ai Vigili del Fuoco, all’elisoccorso e a due ambulanze della Croce Rossa di Capalbio e di Orbetello, sono intervenuti anche i Carabinieri, la Polizia Stradale e il personale dell’Anas, impegnati nella gestione del traffico e nella messa in sicurezza del tratto stradale interessato.