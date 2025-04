Strada della Barucola: Comune e Consorzio di Bonifica uniscono le forze per la manutenzione

Capalbio (Grosseto). Prosegue la collaborazione tra il Comune di Capalbio e il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud per la messa in sicurezza della strada della Barucola.

Mentre continuano i lavori per la realizzazione di un ponte in corrispondenza dell’intersezione del fosso con la strada della Sicilia, che permetterà di proteggere una zona oggi a rischio inondazioni, amministrazione comunale e Cb6 hanno firmato una convenzione che ha permesso di disciplinare un intervento di manutenzione ordinaria per il rifacimento del manto stradale della stessa strada comunale, in località Borgo Carige.

“In alcuni tratti della strada della Barucola – afferma il sindaco Gianfranco Chelini – il manto di usura necessita un ripristino. Il conglomerato bituminoso di usura è infatti deteriorato con fessure e avvallamenti causati dagli agenti atmosferici e aggravati dal traffico anche pesante”.

“Il tratto maggiormente ammalorato – prosegue il sindaco – è quello compreso tra via dei Poggetti e la strada provinciale di Val Marina. Era necessario un intervento e per questo ci siamo rivolti al Consorzio di Bonifica che ringrazio per il consueto supporto”.

Cb6 si è occupato della progettazione esecutiva e delle procedure di affidamento dei lavori (importo complessivo intervento 30.600 euro) assegnati all’impresa Albanesi srl; poi, come stazione appaltante e di ufficio direzione dei lavori, avrà anche il compito di curare la contabilità ed il collaudo dei lavori.

Per il rifacimento del manto stradale sono previste due fasi. “Nella prima – spiega Andrea Dottarelli, progettista e direttore di lavori – sarà demolita l’attuale pavimentazione esistente. Nella seconda si procederà al ripristino del manto di usura stradale, adeguatamente costipato e collegato al substrato”.

“Le lavorazioni hanno l’obiettivo di ottenere una superficie ben livellata e compatta che migliori le condizioni di sicurezza della strada”, aggiunge l’ingegnere di Cb6.

“Fin dal mio insediamento – ricorda il presidente del Consorzio 6 Toscana Sud, Federico Vanni – ho assicurato la vicinanza dell’ente a tutti i Comuni del comprensorio. Cb6 è al servizio del territorio e la nostra struttura, nei limiti delle competenze e nel rispetto delle priorità statutarie, è a disposizione delle comunità alle quali ci rivolgiamo”.

“Per ridurre i disagi nei confronti della cittadinanza – conclude il sindaco Chelini –, l’intervento sarà eseguito per tratti e le limitazioni alla viabilità saranno gestite con una riduzione alla velocità di transito e il senso unico alternato. I lavori saranno organizzati in modo da mantenere gli accessi alle abitazioni private percorribili, al fine di limitare i disservizi inevitabilmente provocati da un cantiere stradale”.