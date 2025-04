Certificati anagrafici e di stato civile: al via il servizio negli uffici postali maremmani

Grosseto. Da oggi i cittadini della provincia di Grosseto possono richiedere i certificati anagrafici e di stato civile in tutti i 26 uffici postali interessati dal progetto Polis di Poste Italiane.

Polis punta a trasformare gli uffici postali nella casa dei servizi digitali, uno sportello unico per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione in 7mila comuni, al di sotto dei 15mila abitanti, su tutto il territorio nazionale.

Sono quindici i certificati anagrafici e di stato civile disponibili per i cittadini che sono registrati dal comune di competenza in Anpr (Anagrafe nazionale della popolazione residente) di cui è titolare il Ministero dell’Interno. Tra i più comuni quelli di nascita, residenza, cittadinanza, stato civile e stato di famiglia, che possono essere richiesti singolarmente o in forma contestuale, cioè raccogliendo diverse tipologie di dati in un unico certificato e possono essere richiesti per se stessi o per i familiari registrati nell’anagrafica dell’Anpr.

Ogni certificato ha una validità di tre mesi dal momento del rilascio e viene emesso in formato non modificabile, con il logo del Ministero dell’Interno, la dicitura “Anagrafe nazionale della popolazione residente” e il qr code che ne garantisce l’autenticità.

I certificati in carta libera e in bollo possono essere ritirati allo sportello. Dove disponibile è previsto il rilascio gratuito e in carta libera dei certificati anche tramite il totem dell’area self, con accesso tramite carta di identità elettronica oppure spid.

Ecco i territori in cui viene fornito il servizio negli uffici postali: Arcidosso, Bagno di Gavorrano, Campagnatico, Capalbio stazione, Castel del Piano, Castell’Azzara, Castiglione della Pescaia, Cinigiano, Giglio Porto, Magliano in Toscana, Manciano, Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri, Orbetello, Paganico, Pitigliano, Porto Santo Stefano, Roccalbegna, Roccastrada, Santa Fiora, Scansano, Scarlino stazione, Seggiano, Semproniano e Sorano.