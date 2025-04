Scatta il pagamento nei parcheggi della costa: tariffe invariate, agevolazioni per i residenti

Scarlino (Grosseto). A partire da venerdì 18 aprile entrerà in vigore la regolamentazione a pagamento per alcune aree di sosta nella zona costiera del Comune di Scarlino. L’amministrazione comunale ha lasciato anche quest’anno invariate le tariffe, che sono rimaste le stesse dal 2020. Inoltre, sono previste agevolazioni per i residenti.

Nello specifico, i parcheggi interessati sono quelli denominati dei Tusci, Butelli, Porto e l’area ex Polveriera. Nelle prossime settimane aprirà anche il parcheggio in Pian D’Alma di Civette, per il quale sono previste le stesse modalità degli altri spazi.

Nei mesi di aprile e maggio la sosta sarà a pagamento nei fine settimana, quindi nei giorni di venerdì, sabato e domenica, nonché nei giorni festivi e prefestivi. A partire dal primo giugno il pagamento sarà esteso a tutti i giorni della settimana e resterà in vigore per tutta la stagione estiva.

Le tariffe

Per quanto riguarda le tariffe, rimaste invariate dal 2020, è previsto un ticket orario pari a 50 centesimi, ridotto a 30 centesimi per i residenti nel Comune di Scarlino. Una disciplina specifica riguarda l’area di sosta del porto turistico, che sarà soggetta a tariffazione nell’arco dell’intera giornata. In particolare, nella fascia oraria notturna compresa tra le 20 e le 8 del giorno successivo, la tariffa oraria sarà unica e fissata in 30 centesimi.

Per agevolare cittadini e turisti è possibile acquistare un abbonamento settimanale al costo di 30 euro, valido per un solo veicolo e utilizzabile in tutte le aree di sosta indicate. I residenti nel Comune di Scarlino potranno inoltre acquistare, per ciascun veicolo di proprietà o in locazione, una tessera prepagata del valore di 13,50 euro, che dà diritto a dieci soste senza limiti di tempo.