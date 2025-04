“I baci ritrovati”: Simona Scorza presenta il suo libro

Follonica (Grosseto). Dopo la presenza ad alcuni eventi e fiere importanti, come Feminism di Roma e il Book Pride di Milano, l’autrice maremmana Simona Scorza fa tappa nella sua Follonica con il suo romanzo “I baci ritrovati”, per un firma copie.

Sabato 19 aprile, dalle 18, alla cartolibreria La casa di carta di Manola Agrò, in via Cassarello 24/B, la scrittrice incontrerà i lettori per un firma copie, per parlare della storia del suo libro, rispondere ad eventuali domande e curiosità, ma anche per un semplice saluto.

L’evento è gratuito e aperto a tutti.

Il romanzo

Il romanzo, un mix tra romanzo rosa, di avventura, di autoanalisi e con un pizzico di eroticità, narra la storia di una donna che, nonostante stia attraversando un periodo piuttosto difficile, riscopre la capacità di autoripararsi trovando il coraggio di trasformare il dolore in un nuovo inizio. Ma cosa le sta succedendo? Cosa le è capitato un anno fa? Perché capirà che la natura potrebbe essere la chiave per far rifiorire la sua anima? E dove andrà? Ce la farà o qualcosa le impedirà ancora di raggiungere il suo scopo? Chi incontrerà? Si innamorerà di nuovo? E che cosa ha in riservo per lei di misterioso il suo viaggio?

Il libro, per chi ancora non lo ha, sarà acquistabile il giorno dell’evento nella cartolibreria (fino a esaurimento copie), ma è comunque ordinabile in tutte le librerie italiane, sul sito della Ce Rosabianca Edizioni, al link diretto https://www.rosabiancaedizioni.it/shop/romance/i-baci-ritrovati/, su tutti gli store online e disponibile anche in versione E-Book.

Per seguire l’autrice sui social: