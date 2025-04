Allerta arancione per vento: rinviata la partita tra Grosseto e Montevarchi

Grosseto. Il centro funzionale regionale della Protezione civile della Regione Toscana ha emesso un’allerta meteo di codice arancione per vento forte e mareggiate relativa alla giornata di domani, giovedì 17 aprile, dalla mezzanotte alle 16.

È pertanto annullata anche la partita dell’U.S. Grosseto di domani, contro il Montevarchi, così come previsto nel protocollo d’intervento formulato con gli organi preposti, che sarà aggiornato una volta terminati i lavori di adeguamento in calendario per quest’estate allo Zecchini.

L’Ente raccomanda precauzione, soprattutto per quanto riguarda la presenza in luoghi dove le forti raffiche di vento previste potrebbero portare a una caduta di rami, vasi/intonaci, ecc.