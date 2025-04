Ancora maltempo in Maremma: allerta meteo per vento, temporali e mareggiate

Grosseto. Persistono in Toscana condizioni meteo perturbate, con nuovo aumento dell’instabilità.

La giornata di domani, giovedì 17 aprile, sarà caratterizzata da piogge sparse, localmente a carattere di rovescio o breve temporale e con una rapida formazione di un profondo minimo di pressione tra il Mar di Corsica, il Mar ligure e il Tirreno settentrionale, associato temporaneamente a venti di burrasca di scirocco sull’Arcipelago e localmente sulla costa.

Alla luce di queste previsioni, la Sala operativa unificata della Protezione civile regionale ha emesso, per giovedì 17 marzo, un bollettino di criticità che prevede un codice arancione per mareggiate, dalla mezzanotte alle 15, su arcipelago e foce dell’Albegna, mentre per vento forte il codice arancione, fino alle ore 16, si estende a tutto il tratto di costa maremmana, dove sarà in vigore anche un codice giallo per temporali forti, che coinvolgerà anche la costa piombinese.

Codice giallo per mareggiate e vento forte anche su tutto il resto della costa toscana.

Per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore, il codice sarà giallo per l’intera giornata di giovedì su quasi tutto il territorio regionale, con esclusione di Alto Valdarno, Mugello, Romagna toscana e Valtiberina.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione “Allerta meteo” del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.