Consiglio comunale, l’opposizione: “Introdurre streaming e migliorare partecipazione da remoto””

Gavorrano (Grosseto). Oggi, 11 aprile, il gruppo consiliare “Noi, per Gavorrano!” ha inviato una mozione al sindaco per chiedere l’introduzione della trasmissione in streaming delle sedute del Consiglio comunale e il miglioramento della già esistente possibilità di partecipazione telematica per i consiglieri.

“La proposta nasce in risposta alla mancanza di strumenti adeguati che permettano una partecipazione piena e consapevole, come evidenziato dal nostro consigliere Andrea Bartolozzi Bernardini, che ha recentemente sollevato la questione dell’accessibilità alle sedute del Consiglio – si legge in una nota del gruppo di opposizione -. L’introduzione dello streaming e della partecipazione telematica rappresenta un passo verso una maggiore trasparenza e inclusività, consentendo ai cittadini di seguire le sedute e ai consiglieri impossibilitati ad essere presenti fisicamente di esercitare appieno il loro ruolo”.

“Il gruppo consiliare ‘Noi, per Gavorrano!’ ha chiesto che il Comune di Gavorrano attivi il sistema di streaming, compatibilmente con le risorse di bilancio e le opportunità di finanziamenti, per rendere il Consiglio comunale più accessibile e interattivo. Siamo sicuri che sarà questo un valido strumento per riavvicinare i cittadini alla politica locale, troppo spesso lontana dal vivere quotidiano – termina il comunicato -. Sarà inoltre un netto miglioramento che consentirà a tutti i consiglieri comunali, impossibilitati per varie ragioni a prendere parte fisicamente all’assise comunale, di svolgere nel miglior modo possibile l’incarico affidato loro dagli elettori”.