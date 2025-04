Un assaggio di estate con l’escursione alla baia delle Cannelle: come partecipare

Grosseto. Sarà un assaggio di estate, quello che i partecipanti potranno vivere domenica 13 aprile, con l’escursione alla baia della Cannelle, organizzata dal Parco naturale della Maremma.

Il trekking

Un percorso di 10 chilometri, di difficoltà media, che si snoda dalle cisterne romane di Talamone fino a raggiungere il crinale di Punta del Corvo.

Un trekking di media difficoltà, molto suggestivo, che percorre il sentiero che si inoltra nella lecceta, arricchita, in questo periodo dell’anno, di profumi e suoni tipici, per poi scendere, tra garighe di cisti e rosmarini, fino alle acque cristalline della baia delle Cannelle. Da lì, dopo una sosta, i partecipanti risaliranno il pendio per tornare a Talamone.

Il ritrovo con la guida è fissato alle 8.30 alle cisterne romane, con partenza alle 9 sull’itinerario T2. La durata dell’escursione è di circa 6 ore; si consiglia abbigliamento comodo, acqua e pranzo al sacco.

Il costo è di 10 euro, la prenotazione obbligatoria all’indirizzo: booking@parco-maremma.it

Tutte le informazioni sul sito www-parco-maremma.it.