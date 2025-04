La Polizia celebra 173 anni al servizio dei cittadini: assegnati riconoscimenti agli agenti

Grosseto. Questa mattina, in occasione del 173° anniversario della fondazione della Polizia di Stato che si è celebrata al Teatro degli Industri, il Questore di Grosseto, Claudio Ciccimarra, ed il Prefetto di Grosseto, Paola Berardino, hanno consegnato i riconoscimenti attribuiti nel corso dell’anno agli agenti della Polizia di Stato, che operano nella provincia di Grosseto e che si sono distinti nel corso dell’attività di servizio.

I premiati

I nomi dei premiati e le motivazioni

Ispettore Diego Aiello

Encomio solenne, con la seguente motivazione:

“In servizio presso la Squadra Mobile di Milano, evidenziando spiccate qualità professionali e non comune intuito investigativo, coordinava una complessa attività investigativa, conclusasi con l’esecuzione di un’ordinanza applicativa di misure cautelari coercitive nei confronti di ventiquattro soggetti, di cui diciassette sottoposti alla custodia cautelare in carcere, così disarticolando più associazioni criminali, operanti nel capoluogo lombardo, dedite alla consumazione di reati in materia di sostanze stupefacenti.”

Milano, 9 febbraio 2021

Ha consegnato il premio il Questore della provincia di Grosseto, Claudio Ciccimarra

Ispettore Franco Sartini

Encomio solenne, con la seguente motivazione:

“In servizio presso l’ufficio Prevenzione generale e Soccorso pubblico, evidenziando spiccate capacità professionali e non comune intuito investigativo, espletava, libero dal servizio, un’attività di polizia giudiziaria che si concludeva con l’arresto, in flagranza, di un soggetto resosi responsabile del reato di rapina aggravata”

Grosseto, 10 maggio 2022

Ha consegna il premio il Prefetto della provincia di Grosseto, Paola Berardino

Ispettore Giuseppe Tropenscovino

Encomio solenne

Vice Questore Armando Buccini

Ispettore Benigno De Gennaro

Encomio

Ispettore Massimiliano Fioravanti

Assistente Capo Coordinatore Francesco Dragoni

Assistente Capo Coordinatore Vincenzo Pagano

Assistente Capo Coordinatore Giovanni Melani

Agente Scelto Angelo Buonfiglio

Agente Scelto Desirè Sancarlo

Lode, con la seguente motivazione:

“Evidenziando elevate capacità professionali ed operative, espletavano un’attività di polizia giudiziaria che consentiva di sottoporre a fermo d’indiziato dei delitti di omicidio volontario, rapina e porto illegale di arma comune da sparo una persona e di denunciarne in stato di libertà altre cinque per uso illecito di carte di credito/debito, spaccio di sostanze stupefacenti e reati in materia di omessa custodia e omessa denuncia di armi comuni da sparo”.

Grosseto, 10 luglio 2021

Ha consegnato il premio il Procuratore Capo di Grosseto, Maria Navarro

Sostituto Commissario Antonio Daniele Martelli

Vice Ispettore Alessandro Pini

Sovrintendente Capo Tiziana Scalisi

Sovrintendente Maurizio Diacinti

Assistente Capo Coordinatore Nicola Giallini

Vice Sovrintendente Marco Rossi

Encomio, con la seguente motivazione:

“In servizio presso la Digos, evidenziando spiccate capacità professionali, espletavano un’attività investigativa che si concludeva con l’individuazione e l’espulsione amministrativa dal territorio dello stato di un cittadino albanese gravemente indiziato di essere un potenziale terrorista islamico.”

Grosseto, 8 febbraio 2024

Ha consegna il premio il Questore.

Sovrintendente della Polizia di Stato Raffaele Bova

Assistente Capo Coordinatore Claudio De Simone

Encomio, con la seguente motivazione:

“In servizio presso l’ufficio Prevenzione generale e Soccorso pubblico, evidenziando elevate qualità professionali ed operative, espletavano un’attività di soccorso pubblico che consentiva di salvare la vita ad un uomo che, scavalcata la ringhiera di protezione delle scale del secondo piano di una struttura ospedaliera, era in procinto di compiere un gesto estremo”.

Grosseto, 7 giugno 2022

Ha consegnato il premio il Prefetto di Grosseto

Ispettore Massimiliano Fioravanti

Vice Ispettore Mirko Pablo Litrico

Sovrintendente Capo Dimitri Cavalli

Agente Scelto Vincenzo Culcasi

Lode, con la seguente motivazione:

“In servizio presso la Squadra Mobile, evidenziando capacità professionali, espletavano un’attività di polizia giudiziaria che si concludeva con l’arresto di una donna italiana e del suo compagno di nazionalità marocchina, resisi responsabili di detenzione, al fine di spaccio, di sostanza stupefacente e resistenza a pubblico ufficiale”.

Grosseto, 22 febbraio 2024

Ha consegnato il premio il Procuratore Capo di Grosseto

Primo Dirigente Dott. Paolo Malorni

Lode, con la seguente motivazione:

“In servizio in qualità di dirigente del Commissariato di Chiusi – Chianciano, evidenziando capacità professionali e impegno, dirigeva un’attività di polizia giudiziaria conclusasi con l’esecuzione di un’ordinanza di applicazione di misure cautelari per associazione per delinquere, finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti nei confronti di undici soggetti, nonché il sequestro preventivo di cinque autovetture e un natante, utilizzato dagli indagati per riunirsi al largo delle acque del lago Trasimeno”.

Chiusi – Chianciano (Siena), 10 giugno 2022

Ha consegnato il premio il Questore di Grosseto

Ispettore Claudio Ciacci

Assistente Capo Coordinatore Ciro De Stefano

Lode, con la seguente motivazione:

“In servizio presso la Polizia ferroviaria di Grosseto, evidenziando capacità professionali, espletavano un’operazione di polizia giudiziaria che consentiva di denunciare, in stato di libertà, un giovane ‘writer’ resosi responsabile di aver imbrattato numerosi vagoni di treni”.

Grosseto, 13 ottobre 2023

Ha consegnato il premio il Prefetto di Grosseto.

Assistente Capo Coordinatore Franco Daveri

Lode, con la seguente motivazione:

“Durante un servizio di ordine pubblico, evidenziando capacità professionali, espletava un intervento di soccorso pubblico in favore di un uomo anziano in stato di incoscienza, praticandogli prontamente le corrette manovre salvavita”.

Principina a Mare, 23 luglio 2023

Ha consegnato il premio, insieme al Questore, il signor Mario Bracali.

La donazione di sangue

Oggi, in occasione del 173° anniversario della Polizia di Stato, l’associazione Donatorinati della Polizia di Stato si è recata all’ospedale Misericordia di Grosseto per la donazione del sangue.

