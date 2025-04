“Dona un uovo”: Azzurro Donna in campo per aiutare i bambini meno fortunati

Grosseto. Sabato 12 aprile, dalle 10.30, in piazza Duomo a Grosseto. Azzurro Donna scenderà in campo con l’iniziativa solidale “Dona un uovo – Un piccolo gesto una grande gioia “, pensata per regalare un sorriso ai bambini meno fortunati in occasione della Pasqua.

“Presso il gazebo allestito in piazza, sarà possibile donare un uovo di Pasqua contribuendo così a una raccolta destinata a portare un momento di gioia ai piccoli che vivono situazioni di difficoltà. L’iniziativa vuole essere un’occasione per unire la comunità intorno a un gesto semplice ma dal grande valore umano – si legge in una nota del coordinamento provinciale di Azzurro Donna, movimento femminile di Forza Italia -. Ogni uovo donato fisicamente dal cittadino sarà consegnato alla Polisportiva Salesian ,impegnata da anni nel territorio, che provvederà a consegnare le uova a strutture e associazioni che si occupano dell’accoglienza e del supporto ai bambini in condizione di disagio. All’evento sarà presente l’assessore alla cultura del Comune di Grosseto Luca Agresti. Un piccolo gesto che può fare una grande differenza. Vi aspettiamo sabato 12 aprile in piazza Duomo, per condividere insieme il vero spirito della Pasqua”.