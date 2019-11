Strada del Cipressino, il Pd: “I lavori finanziati dal Comune devono partire”

“La strada del Cipressino, che collega l’Amiata con la Senese e la Maremma con la montagna, è un’asse fondamentale nel sistema della viabilità della provincia di Grosseto“.

A dichiararlo è Giacomo Termine, segretario provinciale del Partito democratico.

“È un’informazione che consegno al presidente della Provincia Antonfrancesco Vivarelli Colonna, che sembra non essersene accordo, oppure più semplicemente non gli interessa – spiega Termine -. Il presidente è a conoscenza che i lavori sono finanziati dai Comuni geotermici? Sono tre anni che i Comuni hanno messo le risorse per più di 6 milioni di euro, ma l’inefficiente amministrazione Vivarelli dopo anni ha saputo mettere a bando solo 2 milioni di euro, e i restanti 4 milioni a quando? Dove è la difficoltà a far partire un’opera finanziata sia nei lavori che per la progettazione del secondo lotto?“.

“Poiché è uscita la gara relativa esclusivamente ai lavori tra il chilometro 20 e 21, abbiamo deciso insieme ai consiglieri del Pd in Provincia di presentare una mozione in consiglio provinciale affinché si impegni l’ente a bandire gli altri 4 milioni di euro, destinati per la progettazione esecutiva e per il tratto compreso tra il chilometro 22+600 e il 25 nel Comune di Castel del Piano, nel minor tempo possibile. Evidentemente Antonfrancesco Vivarelli Colonna preferisce la politica del lamento a quella del ‘fare’. Risolvere le criticità non è nelle sue volontà? Oppure proprio non è in grado? Gli amiatini sono stanchi e si sentono presi in giro da questo presidente presenzialista, tutto web e niente arrosto – conclude Termine -. Amministrare non è semplice come fare il bullo sui social, nell’amministrare non ci sono uffici stampa che tengano. L’intervento del Cipressino è stato finanziato ormai da anni grazie ai Comuni, questa impasse non è più tollerabile. I lavori finanziati devono partire immediatamente“.