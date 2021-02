Il Pd: “L’assessore amministra solo per interessi personali. Traditi gli elettori, si dimetta”

“Dopo l’episodio di ‘Faccetta nera’ la civicità del progetto politico è venuta meno, le tue dimissioni non avrebbero prodotto nessun commissariamento e l’amministrazione sarebbe potuta andare avanti. Quindi, dove sono quei valori di sinistra che dici di avere? Considerato che non ti sei dimessa soltanto per conservare la tua poltrona e per smania personale? La politica è rappresentanza e tu hai voltato le spalle a chi ti ha eletto e permesso di diventare assessore. Tradendo i nostri valori hai tradito chi ti ha sostenuto, commettendo una scelta da vera voltagabbana”.

A dichiararlo sono, a seguito degli ultimi fatti, i membri del Pd di Manciano, rientrati nel partito dopo le divisioni del 2017, che si rivolgono all’assessore Valeria Bruni.

“Dall’inizio dell’emergenza coronavirus, stiamo assistendo ad una totale degenerazione dell’azione amministrativa dell’assessore Bruni, che reputiamo pericolosa e condanniamo pubblicamente – continua il Pd -. La mancanza di trasparenza, i consigli comunali a porte chiuse ed il tentativo di sopprimere qualsiasi critica che emerge dai cittadini rappresenta un metodo molto lontano dal nostro modo di concepire la politica. Ma soprattutto l’assessore Valeria Bruni distribuisce centinaia di migliaia di euro in maniera discrezionale sul territorio con affidamenti diretti senza riportare mai negli atti le motivazioni della scelta fatta, facendo saltare qualsiasi principio di parità di trattamento e aumentando notevolmente i costi per i cittadini. Destra? Sinistra?“.

“La mancanza di programmazione amministrativa e l’abbandono totale del comparto turistico è dovuto soprattutto alle troppe deleghe prese in carico dall’assessore Bruni, che non agisce più nell’interesse dei cittadini, ma alimenta soltanto la sua attività politica per il consenso elettorale a discapito di un’intera comunità. Destra? Sinistra? Assieme alla coerenza è saltato anche ogni principio di buon governo, quindi, se l’assessore si sente offeso dalla nostra analisi dei fatti, non ci interessa, in quanto con il vittimismo si può ‘rimanere a galla’, ma non governare Manciano – termina il comunicato -. Il Partito Democratico di Manciano continua a chiedere da settimane all’amministrazione di riaprire il bando di gara a sostegno delle attività produttive e l’assessore Bruni, invece di occuparsi a dare risposte concrete ai cittadini in difficoltà, cerca di nascondersi dietro ai pianti e alle menzogne”.