Il Pd: “Il Decreto Dignità incentiva la disoccupazione, posti di lavoro a rischio”

“Un vecchio adagio dice che a pensar male si sbaglia, ma spesso ci si azzecca, e quello che sta succedendo a decine di lavoratori interinali di Castel del Piano e dell’Amiata di Sei Toscana lo conferma“.

A dichiararlo, in un comunicato, è l’Unione Comunale del Pd di Castel del Piano.

“A seguito del varo, da parte del Governo Lega – 5 Stelle, del cosiddetto Decreto Dignità, anche in Amiata si vedono i primi effetti di questa scelta scellerata che, a giudicare dall’avvio, aiuta più la disoccupazione che l’aumento degli occupati – continua la nota -. Proprio sull’Amiata, diversi lavoratori interinali che da anni lavorano con Sei Toscana rischiano il proprio posto di lavoro, trovandosi davanti ad una scelta: accettare il trasferimento in una cooperativa altrimenti trovarsi davanti il licenziamento o il non rinnovo del contratto. Il decreto prevede, infatti, che che un’azienda non possa rinnovare per più di 24 mesi un contratto ad un lavoratore a tempo determinato, a cui inoltre non possa più fare quattro rinnovi contrattuali in due anni e non sia più obbligata ad assumerlo alla scadenza di quel contratto, potendo ricorrere all’utilizzo di un altro lavoratore con contratto a tempo determinato, alimentando così una potenziale competizione tra i vari lavoratori mettendo in difficoltà questi e le loro famiglie”.

“Siamo vicini ai lavoratori interinali che per anni hanno lavorato per Sei Toscana, che ora vivono queste ore difficili, e promettiamo di mantenere alta l’attenzione su questo tema, seguendo attentamente l’evolversi a fianco dei sindacati, sperando che l’azienda possa tornare sui propri passi e che il Governo si renda conto dell’errore che ha fatto e dei danni che sta provocando a decine di lavoratori – termina il comunicato –, che hanno sempre svolto il loro lavoro, e alle loro famiglie in Amiata, piuttosto che in Italia“.