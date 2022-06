Amministrative: Mirco Morini rieletto sindaco di Manciano

Mirco Morini confermato sindaco di Manciano.

Il sindaco uscente, candidato per la lista Manciano Idea Comune, ha ottenuto 2.087 voti, pari al 56,18% del totale delle preferenze espresse, mentre il suo sfidante, Rossano Galli, candidato per la lista Tutti – Unione dei cittadini per Manciano, ha ottenuto 1.628 voti (43,82%).

Gli elettori del Comune di Manciano sono 5.706, i votanti sono stati 3.869 (67,81%), le schede nulle 119, quelle bianche 35, nessuna scheda contestata.