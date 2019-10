La Forgia: “Giunta Benini inconcludente, al ballottaggio sosteniamo Di Giacinto”

“A noi non piace nulla del governo cittadino a guida Pd“.

A dichiararlo, in un comunicato, è l’associazione La Forgia di Follonica.

“Da sempre ne abbiamo combattuto la linea politica, criticato la sua finta democrazia e l’ipocrisia nel catalogare cittadini in buoni e cattivi in base alle proprie idee politiche – continua la nota -. Delle idee sbandierate in campagna elettorale da questa amministrazione, in cinque mesi di ‘mal’ governo non ne è stata attuata nessuna, ne sono emblema il mancato accordo per i problemi del depuratore con l’Acquedotto del Fiora, l’abbandono del piano parcheggi nel progetto viabilità ed il recupero della Colonia”.

“Dal nostro punto di vista, come più volte espresso, le priorità cittadine riguardano la sicurezza degli abitanti ed il recupero degli spazi urbani attanagliati dal degrado, ma anche impostare una strategia economica atta a supportare le tante attività sull’orlo della recessione, tutti aspetti che non ci sembra di cogliere in nessuna azione dell’attuale giunta guidata da Benini – termina La Forgia -. Pertanto, per interrompere questo tipo di amministrazione nociva per la città, invitiamo i nostri iscritti e simpatizzanti a scegliere Massimo Di Giacinto in occasione del prossimo ballottaggio“.