Irriducibili Liberazione Animale: “Discarica a cielo aperto lungo la strada, il Comune intervenga”

“Un anno fa avevamo segnalato al Comune di Sorano la presenza di rifiuti abbandonati lungo la S.P. 73, l’area fu prontamente bonificata”.

A dichiararlo è Alessandro Torlai, dell’associazione Irriducibili Liberazione Animale.

“Ieri siamo tornati sul posto e la situazione è tornata come prima, qui dove la natura sembra essere incontaminata la presenza di certi uomini compromette l’ambiente – sottolinea Torlai –. Il luogo è sotto un ponte di cui non conosciamo il nome, vicino al confine col Lazio, eppure esiste un servizio per ritirare i rifiuti a domicilio, com’è possibile che ancora oggi si assiste a questi scempi? Nella precedente segnalazione al Comune di Sorano avevamo suggerito di posizionare delle telecamere o foto-trappole per prendere sul fatto i delinquenti ed assicurarli alla giustizia, ci domandiamo se le abbiano messe, ma vedendo la situazione esprimiamo qualche dubbio“.

“Una nuova segnalazione è stata inviata al Comune di Sorano ed alle istituzioni locali – termina Torlai –, il quale ci ha già contattato per individuare meglio il posto”.