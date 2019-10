Pesca, interrogazione di Ripani: “Il settore rischia crisi irreversibile. Cosa intende fare il Governo?”

“Forza Italia torna ad occuparsi della crisi del settore della pesca: sto per depositare una seconda interrogazione parlamentare indirizzata al Ministro Bellanova“.

A dichiararlo è la deputata grossetana Elisabetta Ripani.

“La prima, relativa al fermo biologico, risale infatti ad ottobre 2018 e non ha ottenuto risposta dal Ministro uscente Centinaio. Inoltre, il Governo gialloverde non ha accolto, nella precedente legge di bilancio, i nostri emendamenti per la copertura degli indennizzi relativi al periodo del fermo da corrispondere a pescatori e armatori – spiega la deputata -. Il fermo temporaneo, per come strutturato oggi, un mese continuativo più 18 giorni aggiuntivi, ha avuto ripercussioni negative sull’intero comparto ittico della nostra costa, sullo stato economico delle imprese e sui redditi dei lavoratori del settore, determinando un crollo di produzione e prezzi, chiusura di aziende e perdita di posti di lavoro. Situazione drammatica considerando che la Toscana ha già perso il 60% della flotta e, con riferimento alla pesca a strascico, hanno abbandonato le attività 4000 aziende sulla costa tirrenica“.

“Quando le imbarcazioni sono ferme il consumo del pesce non subisce variazioni, si orienta verso prodotti di importazione o congelati, portando sulle nostre tavole pesce di Paesi stranieri – sottolinea Elisabetta Ripani –. E la situazione rischia di precipitare dal primo gennaio 2020 con l’entrata in vigore del regolamento europeo n. 1022 del 2019: la nuova normativa prevede che le imbarcazioni tengano una distanza di sei miglia dalla costa ad una profondità di 100 metri, nonché l’estensione a 3 mesi del fermo pesca. Le conseguenze sono facilmente intuibili: riduzione del pescato, aumento dei costi di produzione, chiusura delle imprese e mercato fuori Italia”.

“Una crisi che rischia di diventare irreversibile senza un intervento tempestivo della politica governativa a sostegno del settore – termina la deputata -. Questo il senso dell’interrogazione, che manifesta le preoccupazioni dei nostri pescatori. Come intende intervenire il Ministro Bellanova? Attendiamo risposte rapide e concrete e daremo battaglia nelle commissioni parlamentari competenti“.