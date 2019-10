Incidente sull’Aurelia: morta una persona, traffico deviato

Aggiornamento ore 19.57: il traffico in direzione nord (Orbetello) è temporaneamente deviato in uscita al km. 124 sulla strada Pescia Fiorentina Chiarone, il traffico in direzione sud (Montalto di Castro) è deviato in uscita al km.128 sulla strada provinciale Capalbio.

L’Aurelia è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni in corrispondenza del km 125, all’altezza del bivio per Chiarone, nel comune di Capalbio, a causa di un incidente nel quale sono rimaste coinvolte tre auto ed un camion.

Nell’incidente, la cui dinamica è in corso di accertamento, uno degli occupanti dei veicoli coinvolti è deceduto.

Il personale Anas e le Forze dell’Ordine sono sul posto per gestire l’emergenza e per ripristinare la transitabilità appena possibile.

Notizia in aggiornamento