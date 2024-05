Alla scoperta di We Can Race, azienda italiana che offre un servizio insolito e suggestivo

Albert Einstein sosteneva che le crisi sono “una benedizione”, perché è proprio durante le medesime che si da sfogo all’inventiva e si generano delle nuove ed interessanti opportunità.

Nella sua storia più recente, l’Italia ha affrontato dei periodi di crisi economica molto importanti, peraltro ancora non integralmente superati, eppure proprio in questo periodo sono nate delle nuove aziende che hanno riscosso un importante successo proponendo servizi innovativi e al di fuori degli schemi canonici; alla luce di questo, dunque, la celebre frase di Einstein merita senz’altro una riflessione.

Un case history molto interessante è, in tal senso, quello di We Can Race, la quale ha creato un mercato che, in precedenza, era pressoché inesistente; non esitiamo, dunque, e andiamo a scoprirla!

La mission di We Can Race: consentire a chiunque di guidare una supercar su pista

We Can Race è un’azienda fondata nel 2017 da Felice, Gianluigi, Francesca e Manuela, e il suo nome è tutt’altro che casuale: in lingua inglese, infatti, “we can race” significa “noi possiamo correre”.

Il presupposto che ha spinto questi imprenditori ad avviare un’attività di questo tipo è concettualmente molto semplice: tantissime persone desiderano provare l’adrenalina di guidare un’auto in modo sportivo, senza tuttavia mettere in pericolo la sicurezza propria ed altrui, allo stesso tempo tantissime persone sognano di condurre auto meravigliose come le Ferrari, le Porsche o le Lamborghini, vetture che solo pochi fortunati possono pensare di acquistare.

Da qui è nata l’idea: munirsi di un parco auto composto esclusivamente da “supercar” e metterle a disposizione sui principali circuiti italiani, nell’ambito di una serie di eventi itineranti.

Quest’idea ha ottenuto da subito un ottimo riscontro sul mercato sia perché, appunto, una possibilità così intrigante ed insolita ha allettato tantissime persone e sia perché, negli ultimi tempi, è andata consolidandosi la tendenza a fare dei regali di tipo esperienziale, piuttosto che materiale.

Oggi, We Can Race è ormai un brand molto famoso, che ha peraltro il merito di valorizzare al meglio la potenza di Internet: oltre che con il proprio sito Internet ufficiale, Wecanrace.it, l’azienda è presente in rete tramite le proprie pagine ufficiali sui social network, strumenti che vengono utilizzati anche per fornire servizi di Customer Assistance, e con una serie di innovative campagne di web marketing.

Un servizio trasparente e improntato alla massima qualità

Se We Can Race ha saputo riscuotere un simile successo, al punto da divenire una realtà così conosciuta, non è soltanto perché ha saputo proporre un qualcosa di innovativo: nella qualità del servizio, infatti, nulla viene lasciato al caso.

Anzitutto, l’azienda rinnova continuamente il proprio parco auto, mettendo a disposizione dei propri clienti delle vetture davvero eccezionali dal valore commerciale di centinaia di migliaia di euro l’una; condurre auto come queste non può che rappresentare un sogno, anche per chi non è propriamente un appassionato di motori.

Gli eventi in cui è possibile guidare queste auto su pista stanno crescendo anche numericamente, di conseguenza la presenza di We Can Race è sempre più capillare sul territorio nazionale e chiunque può vivere quest’esperienza indimenticabile senza dover viaggiare.

Sul proprio sito web ufficiale, We Can Race si definisce “clientecentrica”, e in effetti l’attenzione che viene data a ogni cliente è assolutamente impeccabile: l’azienda può essere contattata tutti i giorni dalle 9:00 alle 22:00 tramite molteplici canali ed è a completa disposizione per fornire qualsiasi tipo di chiarimento.

Al di là di ciò, We Can Race fonda il proprio approccio sulla massima trasparenza: le condizioni del servizio sono sempre specificate in modo chiaro, e in nessun caso i clienti si ritrovano a dover pagare un sovraprezzo, a meno che ovviamente non scelgano in modo consapevole, al momento dell’acquisto, di arricchire l’esperienza con ulteriori servizi opzionali.

Tutti i clienti, inoltre, sono “coccolati” con dei servizi inclusi in qualsiasi pacchetto, ad esempio con dei drink di benvenuto, con dei gadget, con il rilascio di attestati di partecipazione e molto altro ancora.

La sicurezza è un’assoluta priorità

Un’altra, assoluta priorità di quest’azienda è la sicurezza, e ciò è molto importante, vista la particolarità dei servizi proposti; premesso che, ovviamente, tutte le “supercar” del parco auto di We Can Race sono oggetto di controlli e manutenzioni costanti, l’azienda prevede una vasta gamma di misure specifiche.

Anzitutto, prima di ogni guida viene tenuto un briefing teorico, in cui vengono fornite delle indicazioni di base relative alla guida del “bolide” scelto e, più in generale, al comportamento da tenere su pista.

A bordo si è sempre affiancati da un istruttore esperto, pronto a fornire qualsiasi tipo di supporto, inoltre, cosa fondamentale, le guide sono tenute sempre con pista in esclusiva, e ciò è molto utile anche per massimizzare il divertimento.

Tutti i clienti sono inoltre coperti, senza alcun sovraprezzo, da varie polizze assicurative, da quella di responsabilità civile fino a quella Kasko, la quale tutela anche da danni causati al veicolo.

Un’idea originale e un’azienda che non smette di innovarsi

Non c’è che dire, dunque: We Can Race rappresenta un case history davvero interessante, un’azienda a conduzione familiare che, pensando fuori dagli schemi e lavorando con grande scrupolosità, è riuscita a diventare nel giro di pochi anni un brand molto noto ed in continua evoluzione.

Parallelamente al servizio principale, infatti, We Can Race ne ha recentemente avviati di nuovi, si pensi ad esempio i “track days”, eventi in cui i possessori di auto sportive possono condurre su pista il loro veicolo, oppure i corsi di guida sportiva.