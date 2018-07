Musica, moda e shopping: a Castiglione è tempo di Hawaiian Party

Spolverate gonnellini di paglia, collane di fiori e camicie hawaiane: a Castiglione della Pescaia arriva l’Hawaiian Party.

La festa a tema hawaiano avrà luogo domenica 29 luglio, organizzata dall’associazione Centro commerciale naturale, con il patrocinio del Comune, e colorerà le vie del centro e le vetrine dei negozi con allestimenti con fiori tropicali e altre sorprese.

A dare il via ai festeggiamenti la gara annuale dei castelli di sabbia sulle spiagge castiglionesi.

“Abbiamo deciso di ripetere l’iniziativa, dato il successo riscosso tra i bimbi durante l’edizione dello scorso anno“, dichiara l’organizzatrice dell’evento. Anche quest’anno la giuria composta dai membri dell’associazione culturale Castiglionese Mosaico percorrerà il litorale a caccia del castello più creativo, del più grande e del più simpatico (cui verrà assegnato il premio della critica). Più di 30 i castelli che parteciparono nel 2017 e altrettanti, se non di più, se ne prevedono per quest’anno.

La premiazione di questa seconda edizione del concorso avrà luogo in piazza Orto del Lilli intorno alle 21.45 e seguirà la premiazione del Palio marinaro femminile.

Per rivivere a pieno lo spirito hawaiano, dalle 21 sarà possibile inoltre cavalcare le onde su un surf meccanico grazie al contributo di Enjoy Maremma, installato in piazza Orto del Lilli.

Alle 22 sarà la volta della sfilata “Moda Mare Castiglione“, organizzata da Circus, Morositas e Undercolors of Benetton, 3 negozi di abbigliamento e accessori del centro di Castiglione della Pescaia. Ragazze e bimbi sfileranno sul palco allestito in piazza Orto del Lilli indossando capi e accessori delle collezioni estive, che sarà possibile acquistare presso i 3 negozi partecipanti.

Ma gli intrattenimenti non finiscono qui: per le vie del centro si potrà seguire la coinvolgente musica della band itinerante Fantomatik Orchestra, sponsorizzata dai locali del centro. La street band, che ha suonato per le strade e sui palchi di molte capitali sia italiane che internazionali, ha sviluppato negli anni un’identità originale, che la rende diversa dalle classiche street band o dalle marchino band all’americana. Con un repertorio funk, rock etno, jazz e pop, allieterà fino a tardi i passanti e gli avventori di bar, ristoranti e negozi dando vita ad uno spettacolo musicale unico che coinvolgerà il pubblico non solo all’ascolto, ma anche alla danza e al movimento.

Nei negozi del centro di Castiglione della Pescaia i visitatori potranno usufruire dei saldi estivi da poco cominciati e approfittare di ulteriori promozioni legate al tema hawaiano moda mare.

Dulcis in fundo, per gli amanti della notte, musica fino alle 2 nei locali del centro: Tinakilly Pub, Bar La Fonte, La Terrazza Bistrot, Montebello Pizza & Beer, Sax Bar, Guru Bar, Take Off, Casina Kitch, Onde Road, Colibrì faranno divertire tra un drink ed un pezzo di musica dal vivo di band italiane locali.

Tutti a Castiglione, allora, per festeggiare questa fine di luglio, un’occasione per grandi e piccini per vivere la località della costa toscana all’insegna del divertimento spensierato.