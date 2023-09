Lotta ai tumori testa-collo: viste gratuite all’ospedale Misericordia

Grosseto. “Hai la testa a posto?”. Questo il motto dell’edizione italiana 2023 della Make sense campaign, in programma dal 18 al 22 settembre, campagna europea di sensibilizzazione alla diagnosi precoce dei sintomi dei carcinomi cervico-cefalici, spesso ignorati o associati a malattie stagionali, come mal di gola o raffreddore.

Tra le oltre 130 strutture in tutta Italia che aderiscono anche l’Otorinolaringoiatria dell’ospedale Misericordia di Grosseto, diretta dal dottor Simone Boccuzzi, dove i cittadini potranno sottoporsi a visite gratuite senza necessità di prenotazione, martedì 19 e venerdì 22 settembre, dalle 13 alle 15, all’ambulatorio del reparto al secondo piano del Misericordia.

L’iniziativa a livello nazionale nasce per sottolineare, con un’azione condivisa, l’importanza di una diagnosi rapida nella prevenzione di tali patologie. Tra i rischi maggiori si annovera l’esposizione a fumo, solventi e ad altre sostanze inalanti. Lo screening è mirato a escludere la patologia a carico dei distretti di bocca, ipofaringe e laringe, naso con i seni paranasali, nonché alla ricerca e all’identificazione di masse (neoformazioni) del capo e del collo.

L’elenco completo dei centri medici che partecipano all’iniziativa è disponibile sul sito dell’Associazione italiana di oncologia cervico-cefalica, al link www.aiocc.it.