Nuovo anno scolastico, scatta l’orario invernale dei bus: ecco le novità sulle linee

Linea 41P posticipa a Manciano la partenza alle ore 14:05 per San Quirico – Sorano. Validità dal lun al venerdì

Linea 18P posticipa a Pitigliano Autostazione la partenza alle ore 14:05 per Castell’Azzara. Validità dal lunedì al venerdì

Linea 18P posticipa a Pitigliano Autostazione la partenza alle ore 14:05 per Selvena. Validità dal lunedì al venerdì

Linea 18P posticipa a Pitigliano Autostazione la partenza alle ore 14:05 per Grosseto via Semproniano. Validità dal lunedì al venerdì

Linea 57P posticipa a Pitigliano Autostazione la partenza alle ore 14:05 per Gradoli-Acquapendente. Validità dal lunedì al venerdì

Linea 41P posticipa a Pitigliano Autostazione la partenza alle ore 14:05 per Grosseto via Manciano. Validità dal lunedì al sabato

Linea 17P posticipa a Manciano la partenza alle ore 14:30 in coincidenza con linea 41P. Validità dal lunedì al sabato

Linea 57P nuova corsa in partenza da Acquapendente giovedì ore 16:30 Acquapedente – Pigliano.

Linea O01 posticipa la partenza da Porto Santo Stefano Lungomare alle ore 14:05 per Orbetello

Linea 15O posticipa la partenza da Albinia Cavalieri alle ore 14:05 per Porto Santo Stefano

Linea O01da Porto Santo Stefano Lungomare parte alle ore 13:45 ( nuova corsa Porto Santo Stefano – Orbetello Porto ) per coincidenze Manciano – Pigliano – Capalbio – Pescia Romana

Linea 9/G posticipa la partenza da Orbetello Porto alle ore 14:05 per Magliano Scansano

Linea 12O posticipa la partenza da Orbetello Porto alle ore 14:05 per Capalbio Pescia Romana

Linea 11P posticipa la partenza da Orbetello Porto alle ore 14:05 per Manciano – Pitigliano

Linea 39O posticipa la partenza da Orbetello Porto alle ore 14:05 per Albinia – Fonteblanda – Talamone in coincidenza con F11 in arrivo a Porto Santo Stefano