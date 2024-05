Via Almirante e via Berlinguer, Simiani: “Bianca Berlinguer non si presti a mistificazioni”

Grosseto. “La pacificazione nazionale è un sicuramente un valore, ma per realizzarla concretamente e non per slogan deve partire da un presupposto irrinunciabile: fascismo e liberazione sono antitetici. Il primo coltivava odio, violenza, guerra e dittatura, la seconda ha permesso di riaffermare in Italia ed in Europa la libertà e la democrazia. Per questo motivo, ho ritenuto da sempre profondamente sbagliato il progetto della Giunta comunale di Grosseto di dedicare vie contigue a Enrico Berlinguer e Giorgio Almirante ed assolutamente provocatorio invitare Bianca Berlinguer insieme ad Ignazio La Russa ad inaugurare questa follia.

La destra sta portando avanti ormai da tempo una chiara operazione di revisionismo, ma lasci stare chi ha rappresentato la ribellione senza se e senza ma ad ogni tipologia di fascismo. Ecco perché inoltrerò personalmente una lettera alla giornalista Bianca Berlinguer per chiedere di non accettare l’invito”: è quanto dichiara Marco Simiani, deputato del Pd, sulla proposta del coordinatore della Toscana di Fratelli d’Italia, l’onorevole grossetano Fabrizio Rossi.