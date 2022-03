Grosseto capitale della cultura, audizione al Ministero. Il sindaco: “Ottime possibilità di successo” – VIDEO

“Abbiamo fatto un’ottima figura e siamo estremamente fiduciosi in merito alla possibilità di aggiudicarci il titolo di Capitale italiana della cultura 2024“.

Con queste parole il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Colonna, commenta a caldo l’audizione al Ministero della cultura, durante la quale è stato illustrato il progetto di Grosseto capitale italiana della cultura.

L’incontro in videoconferenza è durato circa 60 minuti: nei primi 30, il sindaco, l’assessore alla cultura Luca Agresti e la funzionaria del Comune Anna Bonelli hanno spiegato in maniera dettagliata il concept della candidatura ed hanno lanciato il video promozionale realizzato da Alessandro Corina, che sarà presentato oggi pomeriggio, alle 18, all’Aurelia Antica Multisala; gli ultimi 30 minuti, invece, sono stati dedicati alle domande che la commissione giudicatrice ha rivolto ai rappresentanti del Comune.

“Abbiamo investito circa 3 milioni in questo progetto, di cui 800mila euro messi sul piatto dal Comune – continua il sindaco -. Siamo soddisfatti di come sia andata l’audizione e siamo entusiasti di aver trasmesso ai grossetani l’orgoglio di appartenenza a questa città: per la prima volta Grosseto ha valori ben delineati“.