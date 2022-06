Amministrative: Giovanni Gentili riconfermato sindaco di Pitigliano

Giovanni Gentili è stato riconfermato sindaco di Pitigliano.

Il sindaco uscente, candidato per la lista Pitigliano in vita, ha ottenuto 1.116 voti, pari al 51,29% delle preferenze espresse degli elettori, e ha sconfitto Pier Luigi Camilli, candidato per la lista Insieme per Pitigliano, che ha ottenuto 1.060 voti (48,71%).

Gli elettori del Comune di Pitigliano sono 3.284, i votanti sono stati 2.230 (67,90%), le schede nulle 42, quelle bianche 12, nessuna scheda è stata contestata.