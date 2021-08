Verso le amministrative, Termine: “Marchi voltagabbana, non piace nè alla sinistra e nè alla destra”

“Le elezioni per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale di Scansano sono una buona occasione di chiarificazione politica e di definizione delle caratteristiche delle persone in ballo”.

A dichiararlo è Giacomo Termine, segretario provinciale del Partito democratico.

“Il sindaco uscente Francesco Marchi da tempo, durante il suo mandato, aveva evidenziato la sua vocazione al trasformismo politico. Oggi, finalmente, la sua scelta è chiara e alla luce del sole. Da essere rappresentante di uno schieramento di centrosinistra è approdato con ‘grande serenità’ e naturalezza al centrodestra, candidandosi sostenuto da Forza Italia – spiega Termine –. La trasparenza è sempre utile, ma in tal caso si tratta dell’ancor più evidente attaccamento a un ruolo di potere. Marchi vorrebbe continuare a fare il sindaco per altri cinque anni dopo averlo fatto male, con discontinuità e lassismo, senza idee e passione. Non importa che le idee di cui si propone come garante siano esse di destra o di sinistra”.

“Questa così palese capacità da voltagabbana è apparsa sospetta anche la destra che, rompendo uno schema nazionale, toscano e provinciale, solo a Scansano si presenta divisa: da una parte la Lega e dall’altra Forza Italia. Neppure loro si fidano di lui. Il 3 e 4 ottobre giudicheranno gli scansanesi – conclude Termine -. Il Partito Democratico da parte sua ha già da tempo fatto la sua scelta rompendo con la maggioranza di Marchi e candidando Maria Bice Ginesi, già agente di Polizia Municipale in pensione, considerata da tutti per i valori umani, civili, di empatia, competenza e serietà di cui è portatrice”.